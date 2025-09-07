Đina Džinović se topi kraj opasnog frajera

Đina džinović podelila je fotografije iz provoda, a mnogima su privukle pažnju objave na kojima se topi u zagrljaju plavog muškarca

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Đina Džinović ponovo je uspjela da napravi haos na mrežama novim objavama. Lijepa influenserka snimala se u noćnom provodu u veoma zanimljivom izdanju.

Ona je sa drugaricama otišla na žurku, te su sve nosile toalete nalek sariju.

Pogledajte kako su izgledale:

Đina je izazovno pozirala, a u nekim situacijama se činilo da će joj grudi ispasti iz svilenog topa, no dvije fotografije naročito su privukle pažnju njenih pratioca.

Ona je pozirala sa nepoznatim muškarcem koji ju je grlio, te su se mnogi pitali da li su samo prijatelji ili ih vezuje nešto više.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Malo potom je i sama Đina otkrila njegov identitet, i riječ je o fitnes treneru Lazi Dimitrijeviću koji zahvaljujući isklesanim mišićima važi za miljenika mnogih žena.

Ostaje nepoznato u kakvom je odnosu sa Đinom, ali sudeći po komentarima na mrežama, mnoge dame joj zavide.

Nije isključeno i da su samo prijatelji, te da je on zaslužan za to što Đina nikad bolje nije izgledala.

Pogledajte njene fotografije danas: