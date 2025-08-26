Đina Džinović konačno priznala šta je sve operisala: Ćerka Harisa i Meline progovorila o svemu javno

Đina je dugo odbijala da priča o estetskim operacijama i šta je sve to korigovala na sebi, sve do sada.

Izvor: IG djinadzinovic

Ćerka Harisa i Meline Džinović je u centru pažnje medija ne samo zbog slavnih roditelja, već i atraktivnih objava na društvenim mrežama, koje su sve učestalije budući da je trenutno na odmoru na Mikonosu.

Pored fotografija i snimaka, Đina nerijetko i odgovara na pitanja svojih pratilaca, a jednom prilikom je pri odgovaranju otkrila šta je na sebi sve promijenila kada su estetske korekcije u pitanju.

Đina je jednom prilikom na storiju otkrila da je ubrizgala 3 mililitra hijalurona kako bi joj usne izgledale ljepše i punije.

Nekad je imala problem sa gojaznošću, pa se pridržavala strogih dijeta i redovnih treninga, ali ono što nije uspjela da riješi su "hip dips", odnosno udubljenja na kukovima. Ona je odlučila da taj problem riješi i navodno se podvrgla estetskoj korekciji hijaluronom.

U jednoj poznatoj klinici u Beogradu navodno je ubrizgala određenu kubikažu hijaluronskih filera u kukove kako bi dobila Kim Kardašijan efekat.

Takođe se spekuliše se da je Đina korigovala i nos jer su slike nekad i sad poprilično drugačije. Mnogi komentarišu da je ugradila i silikone, ali mlada influenserka to nikada nije potvrdila, sve do sada.

Đina se snimala na Tiktoku u izazovnoj kombinaciji, a svima su za oko zapale njene grudi, te su je pratioce bez ustručanja pitali gdje ih je odradila, a Džinovićeva im je kulturno odgovorila, ne skrivajući detalji.

Pogledajte slike prije i posle:

Napisala je prezime doktora, a potom je otkrila u jednom komentari, nakon pitanja pratioca, da nos nije korigovala, te im se zahvalila na komplimentu ako misle da jeste.