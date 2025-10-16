Đina Džinović smatra da će Monte Karlo biti idealno mjesto za život.
Đina Džinović, ćerka pjevača Harisa Džinovića, odlučila je da napusti Srbiju i preseli se u Monte Karlo, gdje planira da započne novo poglavlje svog života.
Đina Džinović se seli iz Srbije: Drama u Harisovom domu nakon Melinine vjeridbe, evo zašto influenserka odlazi
Prema riječima dobro obaviještenog izvora, ova odluka uslijedila je nakon teškog perioda kroz koji je Đina prošla poslednjih nedelja.
"Povukla se iz javnosti i donijela je odluku da želi da započne novi život daleko od Srbije i očiju domaće javnosti. Monte Karlo joj je oduvjek bio blizak, tamo ima prijatelje i osjeća se slobodnije", otkriva navodno izvor blizak porodici Džinović.
"Nakon svega što se dogodilo, odnosi u porodici su postali zategnuti. Sukob s ocem i bratom bio je prekretnica. Đina je shvatila da joj je potrebna distanca kako bi se izborila sa pritiskom i pronašla svoj mir. Njena majka stoji uz nju sto posto. Razumije kroz šta prolazi i podržava je u odluci da se preseli. Veruje da će joj promjena sredine pomoći da ponovo pronađe sebe", navodi izvor Informera.
Melina se vjerila za biznismena
Podsjetimo, modnu kreatorku Melinu Džinović verio je u subotu uspješni biznismen (69), a prema pisanju medija, njih dvoje uskoro prave veliku svadbu. Bogati biznismen uveliko sve sprema za njihovo vjenčanje, a svadba će navodno biti na njegovom novom brodu.
