Poznata pjevačica konačno progovorila o vezi sa Nemanjom Gudeljom: Osvrnula se na Anastasiju i otkrila šta misli o njoj

Sanja Vučić prvi put je govorila o vezi sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom, pa prokomentarisala svoj odnos sa Anastasijom Ražnatović.

Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija

Prije nekoliko godina Sanja Vučić bila je u žiži javnosti zbog spekulacija o navodnoj vezi sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom, danas suprugom Anastasije Ražnatović. Iako su tada dijelili zajedničke fotografije, o odnosu nikada nisu javno govorili, sve do sada, kada je pjevačica u intervjuu za Scandal! otkrila do sada nepoznate detalje.

Pogledajte fotografije Sanje Vučić:

"Nikada nisam potvrdila da smo mi bili u vezi", rekla je Sanja i nastavila:

"Prosto ne bih komentarisala tu temu šta god da je bilo tu. Prvenstveno čovjek je oženjen."

"Nema veze i tada, za tada, sada smo u sadašnjosti i jednostavno je nezahvalno stvarno govoriti o bilo čemu."

"Nekad se ljudi odalje"

Na pitanje novinara da li se stidjela Gudelja, pa ga je krila, Sanja je odgovorila:

"Bože, kako sam mogla da se stidim njega u bilo kom smislu, prijateljskom, ništa nikada nisam potvrdila i ništa se ne dešava. Ta porodica je meni u divnom sjećanju, oni su stvarno predivni i od sestre, brata, Nemanje, oca i majke to su divni ljudi."

Nije željela da otkrije kako ih je upoznala.

"Hajmo da pređemo na nekog drugog čovjeka. Nemam, stvarno nemam komentar dalje na to. Ja stvarno svu sreću, ljubav i sve šaljem. Stvarno. Nema ni stida ni ništa. Kačila sam naše zajedničke slike na story u skroz prijateljskom vajbu, nije tu bilo nikakvog stida, opet kažem čovjek je u braku."

Sanja Vucic Sa Ivanom Boom sam se zestoko svadjala Izvor: YouTube

Novinara je zanimalo da li su se posvađali.

"Ne. Nikad. Samo prosto desi se nekad da se ljudi odalje. Ne znam, eto tako desilo se. Ne postoji apsolutno nikakav razlog. Eto kontakt se se izgubio, prekinuo se i to je to."

Za kraj je prokomentarisala Anastasiju Ražnatović i imala je samo riječi hvale.

"Upoznala sam je jednom, a srela sam je više puta. Divnu mi je energiju emitovala. Ne mogu da kažem da smo imale neke razgovore da sam mogla malo bolje da je upoznam", rekla je pjevačica i otkrila da nakon veze sa Gudeljom nije srela Anastasiju.

"Pa, nismo imale priliku da se sretnemo. Nešto smo se skoro čule vezano za neku pesmu koju je ona imala kod sebe, a ja sam je jako željela ali ona je svakako tu pjesmu izbacila tako da drago mi je da je ta pjesma ugledala svjetlost dana."