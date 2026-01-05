Viki Miljković o odnosu sa kolegama iz Pinkovih zvezda: "Uvijek imamo konflikte, sa Zoricom sam u primirju"

Viki smatra da je njen odnos s Jelenom Karleušom izuzetno zanimljiv gledaocima

Izvor: Youtube pritnscreen/ Pinkove zvezde

Viki Miljković u 2025. godini donijela je veliku poslovnu odluku. Ona je iz "Zvezda Granda" gdje je bila dugogodišnja članica žirija, prešla u "Pinkove zvezde". Sada ocjenjuje kandidate zajedno sa Zoricom Brunclik, Jelenom Karleušom, Draganom Stojkovićem Bosancem i Dragomirom Despićem Desingericom.

Čarke koje je imala sa Jelenom dok su obe bile u "Zvezdama Granda" nastavile su se i u ovom šou - programu, a na početku bilo je turbulencija i između nje i Zorice Brunclik. Posle nekoliko emisija njih dvije su, kako kaže Viki, sklopile primirje.

Sazrela kao članica žirija

"Jako sam ponosna na period koji je obilježilo moje žiriranje u Zvezdama Granda. Mnogo lijepih momenata. Mislim da sam kao član žirija ostavila pečat i mnogo lijepih uspomena nosim odatle. Imala sam i pobjednika. Zvezde Granda su meni jednakost sa Sašom Popovićem. Posle svega nisam mogla da se prilagodim i da se pronađem u tome. Otvorila sam novu stranicu koja je prelijepa. Glupo je reći šta je bolje, lijepo je i jedno i drugo. Mislim da i u Pinkovim zvezdama ostavljam jedan lijep pečat, mnogo mi je lijepo", rekla je Viki u emsiji "Godina sa Viki", koju je ekipa Kurir televizije s njom radila u Istanbulu, gdje je pokazala kako živi i kako funkcioniše njen privatni biznis.

Viki je potom otkrila kako se slaže sa ostalim članovima žirija.

"Ima tu i turbulencija i rasprava i svađa. Bilo ih je i u Zvezdama Granda. Ja sam sazrela kao član žirija, jako mi prijaju Pinkove zvezde, jako mi prija nova scenografija, lijepa, nova energija sa novim kandidatima, nova pravila. Desingerica je neko sa kim sam sklopila neki porodični odnos, s Bosancem sam godinama sjedjela zajedno, Jelena i ja uvijek imamo konflikte, bili su, biće i ostaju, ali vidim da je to ljudima interesantno da gledaju. Sa Zoricom sam imala turbulentan start, sada smo u primirju, vidjećemo kako ćemo nastaviti, ja se nadam lijepo i dobro. Ja sam uvijek za ljubav."

Mnogi smatraju da je i sa Karleušom našla zajednički jezik, jer su na novogodišnjem programu pjevale zajedno.

"Ono što nam je zajedničko je bavljenje ovim poslom i dobar smisao za šou program, šou biznis. Imamo jako interesantne ideje, samo što su drugačije. Mislim da su i Zvezde Granda bile najgledanije u tom periodu kada smo nas dvije bile u žiriju, i sada smo najgledaniji i najviralniji. Ljudi vole da vide nas dvije u toj kombinaciji. Ljudi vole da vide tu različitost. Svako ima mjesta pod ovim suncem, pod estradnim nebom, treba pustiti da svako iskaže svoje mišljenje, pa sad, kako se kaže u jednoj mojoj pjesmi neko voli ovo, neko voli ono. Privatno se ne družimo, različite smo, mislimo drugačije, ono što je za nju dosadno i smorno, za mene je ponos i dika, ono što je za nju vau, za mene je bezveze, ali je to dobro za šou program", rekla je muzička zvezda.

Pogledajte kadrove sa snimanje novogodišnjeg programa: