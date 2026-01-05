Potpredsjednik Skupštine Prijestonice Cetinje i funkcioner Socijaldemokratske partije SDP Mirko Stanić priveden je 26. decembra u Podgorici zbog vožnje pod dejstvom alkohola, potvrđeno je Vijestima iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Prema zvaničnim podacima, Stanić je uhapšen tog dana oko 21 čas, nakon što je alkotestiranjem utvrđeno da je upravljao vozilom sa koncentracijom alkohola u organizmu od 2,15 g/kg. Policiji su te večeri građani prijavili da vozač u Ulici Novaka Miloševa vozilom ostvaruje kontakt sa parkiranim automobilima.

Vijesti nezvanično saznaju da je Stanić vozilom upravljao od jednog lokala na Obali Ribnice do Muzičke škole „Vasa Pavić“. Policija je, postupajući po prijavi, izašla na lice mjesta i lišila ga slobode, nakon čega je priveden sudiji za prekršaje, pišu Vijesti.

Iz Uprave policije Vijestima je saopšteno da građani nijesu prijavili oštećenja na drugim vozilima.

Stanić se on nije javljao na pozive novinara. Nakon poruke u kojoj mu je objašnjeno zašto novinar pokušava da ga kontaktira, Stanić je odgovorio da se trenutno nalazi van Crne Gore i da će se javiti po povratku u zemlju.

Uprava policije je 29. decembra na svom nalogu na mreži X objavila da je saobraćajna policija u Podgorici tokom prethodnog vikenda uhapsila 51 vozača – 31 zbog prekoračenja brzine, tri zbog vožnje pod dejstvom droga, dva zbog odbijanja alkotesta i 11 zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

„Podnijete su 92 prekršajne prijave, izdata 182 naloga, oduzeto jedno vozilo. U okviru ovih aktivnosti zbog vožnje pod dejstvom alkohola uhapšeni su: A. C. (38) iz Turske, koji je kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju od 30 dana, M. S. (44) iz Cetinja – 2,15 g/kg, B. B. (50) iz Podgorice – 2,61 g/kg i K. V. (43) iz Podgorice – 2,15 g/kg, koji je izazvao saobraćajnu nezgodu“, saopšteno je tada iz UP-a.

Vijestima je potvrđeno da se u policijskom saopštenju pod inicijalima M. S. (44) iz Cetinja navodi Mirko Stanić.