Kako danas izgleda mali Tadija iz filma "Varljivo ljeto '68"? Preselio se na Havaje, a evo čime se bavi

Andrija Mrkaić odigrao je dvije uloge prije nego što se povukao iz glume.

Domaća publika pamti Andriju Mrkaića kao neodoljivog dječaka Tadiju iz kultnog filma "Varljivo leto '68", ali njegov ulazak u svijet glume nije bio nimalo običan. Iako su mu roditelji bili protiv toga da se bavi glumom, presudnu ulogu odigrao je njegov deda, koji ga je krišom odveo na audiciju. Tamo je Andrija, čitajući pjesmicu, oduševio prisutne svojom prirodnošću i šarmom, pa je uloga brzo bila njegova. Snimanja su mu u početku predstavljala izazov, ali je ubrzo pronašao prijatelje na setu i sve doživljavao kao zabavnu avanturu.

Pogledajte kako je Andrija Mrkaić izgledao u filmu "Varljvio leto '68":

"Zahvalan sam dedi što me je odveo na audiciju, zato što je ta uloga definisala moj dalji život. I danas me svi zovu Tadija. Imao sam čak i kuče koje je takođe bilo Tadija jer su ga krstili drugovi iz kraja", ispričao je jednom prilikom.

Poslednja uloga na filmu

Nakon velikog uspjeha i popularnosti koje mu je donijelo "Varljivo leto ’68", Mrkaić je odigrao još samo jednu ulogu – u filmu "Nema problema". U tom ostvarenju tumačio je sina lika kojeg je igrao legendarni Nikola Simić.

Time se praktično završila njegova filmska karijera, jer je ubrzo odlučio da se povuče iz svijeta glume.

Život van javne scene

Nakon što je odslužio vojni rok, Andrija se preselio na Havaje, gdje je proveo menski period. Kasduži vrenije ga je ljubav vratila u Srbiju. U međuvremenu, okušao se u različitim poslovima – jedno vrijeme radio je kao stjuard u jednoj aviokompaniji.

"To je bio jako lijep, ali i jako težak posao. Divno iskustvo, šansa da proputujete cijeli svijet", prisjetio se u jednom intervjuu.

Poslednje pojavljivanje u javnosti

Iako se povukao iz glume i medija, Andrija Mrkaić nije potpuno zaboravljen. Poslednji put pojavio se u javnosti 2013. godine, kada su ljubitelji domaće kinematografije imali priliku da vide kako danas izgleda "mali Tadija" iz čuvenog filma.