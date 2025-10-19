logo
Obilježila je domaće serije, a onda ostala bez novca: Pogrešan potez glumicu skupo koštao, ovako danas izgleda

Autor Đorđe Milošević
Nakon 2000-ih, Bjelica se povukla iz glume, a mnogi su tada istakli da ju je pojavljivanje u rijalitiju koštalo.

Obilježila je domaće serije, a onda ostala bez novca Izvor: MONDO, RTS

Poznata glumica Gordana Bjelica, koju publika pamti po ulozi Bebe, sekretarice čuvenog Popare u seriji "Srećni ljudi", danas izgleda potpuno drugačije.

Pored legendarne serije, Gordana je ostvarila zapažene uloge i u popularnim ostvarenjima kao što su "Bolji život", "Gore-dole" i "Porodično blago". Iako je imala uspješnu karijeru, njen privatni život bio je prilično turbulentan.

Oca ćerke krije godinama

Poznato je da je Gordana samohrana majka svoje ćerke Teodore Bjelice, takođe glumice, čiji identitet oca nikada nije otkrila.

"Prije nego što sam u zrelim godinama ostala u drugom stanju imala sam brak u kome nisam uspjela da se ostvarim kao majka i koji se završio sporazumno. Međutim, posle razvoda imala sam fatalnu vezu u kojoj sam neplanirano ostala u drugom stanju. Odluka da rodim dijete bila je samo moja jer smatram da bi svaka žena koja je u mogućnosti trebalo da postane majka i nikada od muške strane nisam tražila bilo šta", izjavila je Gordana svojevremeno.

Izvor: Instagram/Printscreen/gordanabjelica

Nakon Farme ostala bez dinara

Nakon 2000-ih, Bjelica se povukla iz glume, ali se ponovo pojavila na malim ekranima u seriji "Seljaci“, kao i u rijalitiju "Farma", nakon kojeg je, prema pisanju medija, navodno ostala bez novca.

Danas Gordana Bjelica živi povučenije, a na društvenim mrežama povremeno dijeli fotografije koje pokazuju koliko se promijenila tokom godina.

