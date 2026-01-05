"Bio je intiman sa ćerkom svog druga na Zlatiboru": Isplivale šokantne stvari na račun Filipa Đukića

Janjuš je otvorio dušu i priznao šta je sve Filip radio u prošlosti sa cimerkom.

Učesnici rijalitija oštro su reagovali na ponašanje Maje Marinković i Filipa Đukića zbog vrele akcije tokom novogodišnje noći, a dodatnu buru izazvala je izjava Marka Janjuševića Janjuša, koji je otkrio da njihova bliskost nije novost i da su bili intimni i ranije.

Tokom današnje “Igre istine” u rijalitiju “Elita 9”, povela se ozbiljna rasprava o odnosu Filipa Đukića i Maje Marinković. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je Filip, uprkos toj vezi, bio u dobrim i prijateljskim odnosima sa Takijem Marinkovićem, Majinim ocem, sa kojim se privatno družio.

"Filip je u Odabranima rekao da privlačnost s Majom ne može da se uporedi ni sa jednom drugom djevojkom. Ono što je fascinantno je da je on na dan Nove godine saznao da nema ništa od djevojke napolju, pa je to veče završio s Majom", rekao je Dača, a Janjuš se nadovezao:

"Ja ću sada da kažem da znam da su Maja i Đukić imali s**s na Zlatiboru i to nikad ne bih rekao da oni nisu imali opet sada", započeo je Marko i dodao:

"Totalno je druga vrsta odnosa Filipa i Maje i Filipa i njegovih djevojaka ovdje koje nije poznavao. Filip je veoma dobar sa Takijem, zato ovo ima težinu. Loš si potez napravio što nisi ušao u vezu, nisi trebao da imaš ništa s njom ovdje već si samo sebi napravio brigu. Maja je sve negdje pitala šta da kaže, a ti bi trebalo sa njim da porazgovaraš jer ste vi to uradili. Odrasli ste ljudi i prošli ste mnogo stvari. Ja te neću napadati, ali si ti ponižavala sve Filipove djevojke", rekao je Janjuš.