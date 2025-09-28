Marija Mikić blista nakon razvoda: Da li biste je prepoznali sa početka karijere?

Marija Mikić pleni izgledom, uprkos teškom periodu kroz koji je prošla.

Izvor: Instagram printscreen/ wwwmarijamikiccom

Pjevačica Marija Mikić blista nakon razvoda od Jovana Pantića. Ona je nedavno nastupala u jednom lokalu, a pojavila se u izazvonoj uskoj crnoj haljini, sa preplanulim tenom i plavom kosom. Marija je tom prilikom govorila u kakvom je odnosu sa svojim bivšim suprugom, ali i o tome kako se osjeća nakon treće operacije glasnih žica.

Pogledajte fotografije Marije Mikić:

"Jovan i ja smo u super odnosima, super funkcionišemo. Meni je najbitnije da je on dobar otac, što i jeste. Normalno se čujemo, uzima djecu, vraća djecu, spavaju djecu, sve je po dogovoru. To je ono što donosi mir"; rekla je i dodala:

"Da li bih se ja onda razvela da mi smeta da ga vidim sa novom djevojkom. On će meni uvjek biti prijatelj, zajedno ćemo izvesti djecu na pravi put u ovo ludo vrijeme. Sve ostalo je onako kako treba da bude, idemo dalje."

Osvrnula se i na operaciju glasnih žica.

"Ja sam otišla sa namjerom da radim, to sam i najavila, ali sam dobila loše vijesti kada sam otišla u Istanbul, automatski sam prebačena u operacionu salu. Mnogo je bilo teško, oporavljaš se, ali se ne oporavljaš. Razmišljala sam da li ću moći da radim. Sve je postalo jako mučno. Tu su nastale drugi problemi. Nisam bila dobro, ali vratila sam se."

Promijenila izgled

Marija je dugi niz godina na sceni, a njen izgled se vremenom mijenjao. Ona je na svijet donijela sina i ćerku, a nakon porođaja je vrlo brzo izgledala fenomenalno. Ipak, na početku muzičke karijere, pjevačica je izgledala potpuno drugačije, te je nakon viška kilograma svoju liniju dovela do savršentva.

Pogledajte kako je Marija nekada izgledala:

Pokajala se zbog plastičnih operacija

Ona je jednom priilikom otkrila šta je sve radila na svom licu.

"Vidim da sve to zanima. Radila sam usta, jako malo i pokajala sam se zbog toga", rekla je ona.

"Takođe, radila sam podočnjake, od umora su mi se napravili. To nije ništa strašno, postoji jedan špric koji popuni sve neravnine, i to radim na svakih šest mjeseci", dodala je