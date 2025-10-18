logo
Preminula slavna glumica: Njen talenat je nagrađen nominacijom za Oskara, ćerka podijelila tužne vijesti

Preminula slavna glumica: Njen talenat je nagrađen nominacijom za Oskara, ćerka podijelila tužne vijesti

Slavna britanska glumica Samanta Egar preminula je u 86. godini života.

Preminula slavna glumica: Njen talenat je nagrađen nominacijom za Oskara Izvor: Youtube printscreen / HD Retro Trailers

Samanta Egar, čuvena britanska glumica, preminula je u 86. godini života. Poznata je po ulozi u filmu "Kolekcionar" iz 1965. godine, za koju je osvojila prestižne nagrade.

Samanta Egar je imala uspješnu karijeru koja se proteže od 1960-ih do 1990-ih godina. Njena najznačajnija uloga bila je u filmu "Kolekcionar", u režiji renomiranog Vilijama Vajlera. Ovaj psihološki triler, zasnovan na romanu Džona Faulsa, prikazuje Egar kao mladu studentkinju umjetnosti koju kidnapuje pustinjak, koga tumači Terens Stemp.

Zbog ove uloge, Egar je osvojila brojne nagrade, uključujući onu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Kanu, Zlatni globus, kao i nominaciju za Oskara. Ova uloga je obilježila njen glumački put i donijela joj međunarodno priznanje.

Egar je nakon uspjeha u "Kolekcionaru", nastavila sa nizom zapaženih uloga, uključujući film "Doktor Dulitl" iz 1967. godine, gdje je dijelila ekran sa Reksom Harisonom. Takođe je igrala u komediji "Hodaj, ne trči“ sa Kerijem Grantom, kao i u filmovima "Moli Magvajers“ i "Štap za hodanje".

Samantina uloga u horor filmu Dejvida Kronenberga "Leglo" iz 1979. godine, gdje je igrala Nolau Karvet, radikalnu pacijentkinju, ostavila je snažan utisak na publiku. Ovaj film se izdvaja po svojoj mračnoj atmosferi i intrigantnoj priči o misterioznim ubistvima.

