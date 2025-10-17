Dragana Mirković u rok stilu i na engleskom jeziku: Jedan od najvećih folk hitova star 30 hitova zaludeo svijet

Pjesma Dragane Mirković Pitaju me u mom kraju na engleskom jeziku i rok stilu

Izvor: Instagram printscreen/marko_vnm

Svima je vrlo dobro poznata hit pjesma Dragane Mirković "Pitaju me u mom kraju", snimljena davne 1992. godine. Odmah po izlasku, pjesma je osvojila srca publike i postala jedan od najvećih folk hitova tog vremena, a do danas važi za neizostavni dio domaće muzičke istorije.

Ipak, zahvaljujući vještačkoj inteligenciji, ovaj legendarni hit sada dobija potpuno novo ruhom i to u verziji kakvu niko nije mogao da zamisli. Naime, najnovija obrada pjesme, napravljena uz pomoć AI tehnologije, prikazuje Draganin glas kako pjeva na engleskom jeziku, i to u stilu koji neodoljivo podseća na irski rok.

Ova verzija "Pitaju me u mom kraju" oduševila je korisnike na internetu. Veliki broj njih se snimio uz ovu muziku uz zanimljive opise.

"Dragana Mirković na irskom AI verzija me tjera da izađem i objasnim komšiji da mogu da se parkiram i na njegovo mjesto ako hoću", napisao je jedan TikTok korisnik snimajući se upravo uz ovu pjesmu.

Pjesma Dragane Mirković je prepjevana na engleski od riječi do reči, pa je "pitaju me u mom kraju" postalo "They ask around in this old town".