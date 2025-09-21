logo
Dragana Mirković daće 12 prosječnih mesečnih plata u Srbiji za porođaj snajke: Evo u kojoj klinici će se poroditi Melani

Autor Ana Živančević
0

Dragana Mirković postaće baka po prvi put.

Dragana Mirković daće 12 prosječnih mesečnih plata u Srbiji za porođaj snajke Izvor: Instagram printscreen/marko_vnm

Marko Bijelić, sin pjevačice Dragane Mirković i Tonija Bijelića, uskoro će postati otac. On i supruga Melani Dimitrijević nedavno su podijelili srećne vijesti da očekuju svoje prvo dijete – djevojčicu.

Pogledajte fotografije Marka Bijelića i njegove djevojke:

Kako saznaju domaći mediji, pripreme za dolazak njihove naslednice već su u punom jeku. U želji da bebi i Melani obezbede maksimalnu udobnost i sigurnost, odlučili su se za porođaj u jednoj luksuznoj privatnoj bolnici u Beču, koja je na glasu. 

Ova prestižna ustanova poznata je po vrhunskoj nezi i diskreciji, ali i po dodatnim pogodnostima koje pruža svojim pacijentkinjama. Kako navodi izvor blizak paru, bolnica je pažljivo izabrana upravo zbog svoje reputacije i izuzetnih uslova koje nudi. Pored vrhunske medicinske nege dostupne 24 časa dnevno, buduća mama će imati mogućnost da koristi brojne dodatne usluge – od dolaska frizera, manikira i pedikira direktno u bolničku sobu, do pristupa posebno uređenom prostoru za meditaciju i relaksaciju.

Cijena od 10,000 eura

Ovakav tretman, naravno, dolazi i sa odgovarajućom cijenom. Navodno, porođaj u ovoj klinici košta blizu 10,000 eura, što je otprilike 12 mjesečnih plata u Srbiji, ali Marko i Melani ne štede kada je u pitanju udobnost i sigurnost njihove bebe.

