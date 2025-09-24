"Svako ima svoj sprat": Dragana Mirković čeka unuku, sin i snaha odabrali da žive s njom u dvorcu

Pjevačica Dragana Mirković je rekla da joj je mnogo drago što njen sin Marko Bijelić i snaha Melani žive u porodičnom dvorcu u Beču.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Dragana Mirković će uskoro postati baka, jer je njena snaha Melani trudna i nosi djevojčicu.

Otakako je saznala za radosne vijesti, Mirkovićka ne skida osmjeh sa lica i sa nestrpljenjem iščekuje svoju prvu unuku.

"Iako rizikujem da me deca ubiju jer ih spominjem, reći ću samo da su se Marko i Melani vjenčali i da smo sve to obavili još u junu, u najstrožoj tajnosti. Presrećna sam zbog svega i ne mogu da dočekam unuku, koja će mi biti najveći elan za sve što me dalje čeka", rekla je pjevačica i dodala da je ponosna na svoju djecu:

"Marko i Manuela su djeca kakva se samo mogu poželjeti! Ponosna sam što sam njihova majka i drago mi je što i sada žive sa mnom. Ni sin, ni snaha nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu".

(Informer, MONDO)