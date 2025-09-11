logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikolina Pišek razgolićena na bazenu bivšeg muža Dragane Mirković: Pokazala brutalne obline u Tonijevoj lux vili

Nikolina Pišek razgolićena na bazenu bivšeg muža Dragane Mirković: Pokazala brutalne obline u Tonijevoj lux vili

Autor Jelena Sitarica
0

Nikolina Pišek odmarala je u Opatiji, a potom je na mrežama objavila video na kom pozira u zavodljivom kupaćem kostimu

Nikolina Pišek razolićena na bazenu bivšeg muža Dragane Mirković Izvor: Instagram/nikolina_pisek

Hrvatska voditeljka Nikolina Pišek često dijeli trenutke sa luksuznih destinacija, međutim, njeni pratioci su tek sada primijetili detalj koji je mnogima promakao.

U julu je objavila snimak iz prelepog bazena, u okviru raskošne vile, uz šaljivu poruku:

"Rekla sam deci da me probude za 15 minuta da krenemo da čistimo njihove sobe. Evo, već sat vremena plutam u miru " napisala je Nikolina, ne otkrivši pritom lokaciju.

Ipak, jedan pronicljiv pratilac odmah je prepoznao gdje se nalazi. U komentaru je naveo da je u pitanju vila u vlasništvu Tonija Bijelića, bivšeg supruga pjevačice Dragane Mirković, smještena u Opatiji.

" To je kuća Tonija Bijelića. Prepoznajem bijele stubove oko bazena i pogled na more. Često prolazim tuda " naveo je on.

Izvor: Instagram/nikolina_pisek

Podsjećanja radi, Bijelić je još prošle godine objavio da je kupio luksuznu nekretninu u ovom primorskom gradu, koja se izdvaja modernim dizajnom i panoramskim pogledom na Jadran.

Izvor: instagram/printscreen/tonibijelic

Upoređivanjem fotografija postalo je jasno da je upravo u toj kući Nikolina snimila svoj video – a dodatnu pažnju privuklo je i to što je njen post lajkovao i sam Toni.

Da li je kuću iznajmila ili boravila tamo u nekoj drugoj prilici nije poznato, ali je snimak svakako izazvao radoznalost i lavinu komentara na mrežama.

Pogledajte još fotografija Nikoline Pišek u kupaćem:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikolina Pišek Dragana Mirković opatija toni bijelić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ