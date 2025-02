"Ako uspije da sakrije prevaru, to se nije ni desilo": Mirka Vasiljević bez dlake na jeziku o Vujadinovim aferama

Vasiljevićeva je rekla i da je ona razlog što se ona i Vujadin još uvijek nisu vjenčali, a dotakla se i teme o kojoj javnost bruji već godinama.

Glumica Mirka Vasiljević već dugi niz godina živi u vanbračnoj zajednici sa bivšim fudbalerom, a sadašnjim trenerom Vujadinom Savićem. Gostujući u jednom podkastu, otkrila je nove detalje o njihovom odnosu, koji već dugo intrigira javnost.

Ono što je posebno iznenadilo mnoge jeste njen komentar o Vujadinovoj ljubomori, a dotakla se i afera.

"Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke vještačke stvari da bi se vidjelo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, imaju drugačiju strukturu mozga od nas žena. Njihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem. Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spriječi i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala i tražila i igrala se s tim? Ako uspije to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sjedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo", rekla je Mirka.

Glumica je takođe otkrila da je Vujadin veoma romantičan i da joj često poklanja cvijeće, što je nešto što joj posebno prija.

"Volim da dobijam cvijeće. I dan-danas nema ništa ljepše nego kad vidim pune vaze cvijeća kad uđem u kuću. Nekad se ulenji, nekad se ne ulenji u vezi s tim, ali ni ja nisam idealna", priznala je Mirka.

Jedna od tema koja je često predmet rasprave u javnosti jeste i činjenica da se njih dvoje, iako su zajedno dugi niz godina i imaju četvoro djece, još uvek nisu vjenčali. Glumica je sada priznala da je upravo ona razlog za to.

"Ja sam kriva što se nismo vjenčali, priznajem javno. To je trebalo da se desi još prije 15 godina, ali imala sam mučnine u trudnoći. A i za 11 godina smo se devet puta selili s malom djecom", rekla je Mirka, dodajući da je njen stav o vjenčanju s godinama postao mnogo jednostavniji.

"Kad sam bila mlađa, bila sam dosta konfuznija u vezi s tim i zanimala sam se za svaki detalj, a sad bih to potpuno uprostila. Važni su dragi ljudi i dobra energija. Kod Vujadina bi se to vjerovatno riješilo za jedan dan. Možda mu uskoro to i prepustim, ako dobijem malo mudrosti, a on neka me obavijesti i obuče. On bi želio da se ja za njega udam u Zvezdinom dresu", zaključila je glumica u podkastu Sisterhud.

Oprostila mu sve

Svojevremeno su domaći mediji uhvatili Vujadina u noćnom provodu gdje je bio prisniji sa nepoznatom ženskom osobom, a Mirka mu je sve to oprostila.

"Tada sam rekla da on jeste bio na fotografijama, ali ja znam kako smo nas dvoje to riješili i da li je bilo potrebe da rješavamo. Te neke stvari trebaju da budu samo naše, najbitnije je šta nas dvoje znamo i šta je sa nama. Nema potrebe da to objašnjavam u javnosti, jer smo to on i ja i uvek ćemo to tako rešavati. Nikada ne znam šta život može da donese, ja ne ulazim u ta proveravanja jer ne volim te negativne misli", poručila je glumica.