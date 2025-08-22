"Ja sam ta koja koči": Mirka Vasiljević nije sigurna da li želi brak ili peto dijete

Glumica i Vujadin Savić zajedno su od 2009. godine, a njihova veza godinama uspijeva da odoli brojnim spekulacijama i pritisku javnosti.

Glumica Mirka Vasiljević prokomentarisala je medijske natpise i komentare koji se tiču njenog odnosa sa Vujadinom Savićem. Priznala je da joj pojedine stvari ne prijaju, ali i dodala da je naučila da se takve priče brzo zaborave i zamijene nekim novim.

"Iskrena da budem, ne pogode me. Naravno da mi ne bude prijatno i drago kada to mi neko pošalje da vidim ili ja naletim i pogledam, zato što niko od nas ne voli da bude kuđen, grđen i da je u negativnom kontekstu nešto rečeno o njemu. Nikome to ne prija. Onako, u tom trenutku ne budem presrećna i ne budem preradosna, ali svjesna sam da je svako čudo tri dana dosta i da ako ne dajem demante, ako se ne upuštam u neku veliku polemiku, posle tri-četiri dana novi neki natpisi će otići, a ovo što je izašlo o meni će možda otići u zaborav", rekla je ona i dodala:

"Ako i ne ode u zaborav, vi vašim životom, primjerom, energijom, postupcima pokazujete da li je to istina što je napisano ili nije. Jer vrijeme sve pokaže. I na kraju krajeva, meni je jako bitno da moja karijera bude kvalitetna, a ne samo da imam kvantitet uloga i kvantitet pojavljivanja u medijima, nego da imam pojavljivanje u medijima sa nekim razlogom. Ako imam nešto da najavim, ako imam na neku temu nešto da kažem što je trenutno aktuelno, a ne samo pošto-poto. Tako da mislim da kvalitet, rad, trud i tačnost i poštenje uvjek izađe na vidjelo. Tako da me ne pogađa, nije mi prijatno, da kažem moglo je i bez ovoga, ali ne pokvari mi dan, ne poremeti mi energiju. Jer ako vladate istinom i ako ste stabilno s obije noge na zemlji, ne može to da vas pokoleba i poremeti."

Otkrila da li planira svadbu

je otkrila da li će prije stati na "ludi kamen" ili roditi peto dijete.

"Mrtva trka (smijeh). Šalim se naravno na svoj račun. Uvjek to volim na te teme, zato što je uvjek negdje pozitivna energija kad se ta tema pomene. Četvoro djece imati danas je velika obaveza i velika odgovornost. Mislim, i jedno dijete je naravno velika obaveza i odgovornost, ali svako pliva u svom životu najbolje što zna i što umije. Tri tinejdžera su sada tu i sada više nije ono 'juri za njima i trči za njima', sada je mentalno velika briga, zato što imaju dogovore koje ispoštuju i koje ne ispoštuju, pa pomjeraju granice, pa imaju nestašluke, a već su i dovoljno godina da moraju da snose odgovornost za svoje postupke. Da nije više ono 'mali je, nije htio, nije znao'. Imaju sada već svoje i mane i vrline na kojima treba raditi, osvešćivati. Tako da je dosta drugačiji sada pristup njima, dok najmlađa ćerka ima četiri godine, ona se još uvjek igra i traži da ima bezbrižno djetinjstvo, a ne da mučimo muku: 'Kad si došao kući, jesi li uradio domaći, što u 11 sati nisi rekao da treba da se učiš sutra za test?”

"Za sada smo stvarno sa njih četvoro zadovoljni i velika je organizacija i briga i posvećenost. Ali, 35 godina imamo i on i ja, ne volim da kažem 'ovo nikad neću', pa da dobijem pitanje: 'Rekla si, a šta je sada ovo'. Zadovoljni smo sa njih četvoro i za sada je tako kako je. A što se tiče vjenčanja, tu sam, priznajem, ja krivac. Ja sam ta koja koči, koja uvjek ima neku drugačiju organizaciju, želju, potrebu, jer što više se ljudi oko mene vjenčava, shvatam da to nije nimalo lak posao, jer sada naša društva uglavnom imaju svadbe i ako imate veliki krug ljudi koje znate, red je da sve njih pozovete, pa prostor, pa 101 sitnica, pa vrijeme... A toliko malo, malo slobodnog vremena imamo i Vujadin i ja, jer on zbog svojih profesionalnih obaveza, ja zbog i odnosa ka porodici i organizacije oko svega toga i mog posla, da onda kada dobijemo to slobodno vrijeme, nekako organizam mi traži da odmorim, da stanem, da udahnem, da izdahnem, da se malo posvetim sebi da bih bila bolja i sebi i svima njima, nego da ulazim u taj stres sa organizacijom oko vjenčanja. "