Slavlje u domu Ognjena Amidžića: Voditelj se oglasio na Instagramu emotivnom porukom

Autor Ana Živančević
0

Ognjen Amidžić čestitao je rođendan supruzi Mini Naumović.

Slavlje u domu Ognjena Amidžića: Voditelj se oglasio na Instagramu emotivnom porukom Izvor: instagaram/callmenaumi

Ognjen Amidžić se oglasio na Instagramu povodom rođendana svoje supruge Mine, koju je iznenadio emotivnom objavom. Uz njenu fotografiju, kao muzičku pozadinu izabrao je bezvremenski hit Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene", a pratećom porukom još jednom pokazao koliko mu znači.

Pogledajte fotografije:

Podsjetimo, početkom septembra u javnosti se pojavila vijest da je Mina u šestom mjesecu trudnoće. Par ne krije radost zbog prinove, a kasnije je otkriveno i da čekaju djevojčicu. Ognjen i Mina već imaju sina po imenu Perun.

Mina i Ognjen su nekoliko mjeseci zajedno radili u emisiji Amidži šou, a ljubav je buknula neplanirano. Neko vrijeme su krili vezu, a onda je voditelj javno priznao da je srećan i ispunjen.

