Neviđena ljepotica i samo 16 godina starija od zeta: Ovako izgleda tašta Ognjena Amidžića (Foto)

Tašta Ognjena Amidžića je čuvena doktora Zora Naumović (66).
Voditelj Ognjen Amidžić i njegova supruga i koleginica Mina Naumović, nedavno su otkrili da čekaju još jednu bebu. Koleginica Bojana Lazić se u medijima izlanula da par čeka djevojčicu, a sada je par, zbog ovih lijepih vesti, ponovo u centru pažnje.
Veza Ognjena Amidžića i Mine Naumović izazvala je veliko interesovanje javnosti zbog razlike u godinama - voditelj je 17 godina stariji od supruge i majke svog sina Peruna, ali i zbog izgleda atraktivne voditeljke.
Ognjen Amidžić 50 rođendan Mina Naumović i deca
Pričalo se da je uradila razne estetske korekcije, što su i ona i njen suprug nebrojeno puta demantovali, a "jezici" su ućutali onog trenutka kada je Mina objavila sliku sa majkom, na kojoj se vidi od koga je naslijedila ljepotu:
Mama Mine Naumović je poznata doktorka, Zora Naumović, koja je diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1983. godine i to sa prosječnom ocjenom 9,66.
Osam godina kasnije je završila specijalizaciju iz interne medicine sa čistom desetkom, a potom 1997. i magistarske studije iz kardiologije. Međutim, ni tu se nije zaustavila, već je 2002. supspecijalizirala kardiologiju, a iste godine Ministarstvo zdravlja dodeljuje joj zvanje primarijusa.
Član je Srpskog ljekarskog društva i Lekarske komore Srbije, Udruženja kardiologa Srbije, kao i mnogih drugih prestižnih svjetskih udruženja. Osim toga, nosilac je više naučno-istraživačkih projekata.
Nakon rada u Zdravstvenom centru“ Dr Laza K. Lazarević“ u Šapcu, gde je bila šef Koronarne jedinice, a zatim i pozicije načelnika Poliklinike u Specijalnoj bolnici za bolesti srca i krvnih sudova Ostrog u Beogradu, a 2015. je otvorila privatnu ordinaciju.
(Pink, MONDO)