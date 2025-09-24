Zaboravljena prva supruga Ognjena Amidžića: Prsten mu vratila poštom, evo kako danas izgleda

Voditelj Ognjen Amidžić prvi put se oženio sa nekadašnjom voditeljkom Milicom Marković.

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

Nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, voditelj Ognjen Amidžić ponovo uživa u ljubavi sa 20 godina mlađom koleginicom Minom Naumović. Njih dvoje su prošle godine dobili sina Peruna, a nedavno je isplivala informacija da je Mina ponovo trudna i da nosi devojčicu.

Pogledajte fotografije Ognjena i Mine:

Lepa Mina i Ognjen upoznali su se tokom snimanja njegove emisije, a malo ko zna da je Amidžić i ranije "padao" na koleginice. Njegova prva supruga bila je nekadašnja voditeljka Milica Marković sa kojom je bio u braku do 2010. godine. Čak i dok su bili u braku, prva žena Ognjena Amidžića intirigirala je javnost budući da se sa voditeljem nije pojavljivala na javnim događajima, jer su čuvali privatnost isključivo za sebe.

Pogledajte kako su nekada izgledali Milica i Ognjen:

Milica i Ognjen su se upoznali na televiziji gdje je ona radila kao novinar informativne redakcije. Posle nekoliko godina provedenih na ovoj televiziji, Milica prelazi u PR sektor 2008. godine i od tada se rijetko pojavljuje u medijima. Oni su se nakon četiri godine braka razveli, a Milica sada radi kao PR.

Vjerenički prsten poslala poštom

Voditelj je jednom prilikom ispričao da mu je ona vjerenički prsten poslala poštom, kako bi je zaprosio kada se vrati sa puta.

"Bio sam na turneji sa 'Flamingosima' i Milica mi je poštom poslala verenički prsten koji je sama odabrala i kupila. Ostalo mi je samo da joj ga svječano predam kad se vratim. Prije toga sam joj nekoliko puta rekao da bih volio da se uda za mene", rekao je Ognjen svojevremeno i dodao:

"Za to mi je inspiracija dolazila obično u vrijeme večere. Ona skuva špagete i svečano postavi sto, a ja, čim sjednem, počnem da je zasipam izjavama ljubavi. Uvijeno sam je prosio najmanje sto puta i na kraju je ona napravila odlučujući potez. Davno sam sebi utuvio u glavu kako bi trebalo da se oženim do tridesete godine i to sam ostvario. U tom momentu želio sam vjenčanje, jer sam pronašao pravu osobu s kojom sam bio u vezi tri i po godine i to je bila prava odluka. Prepoznao sam da je Milica ta, takve stvari se prosto osete, ljubav je nemoguće objasniti, jednostavno se dogodi", objasnio je.

Pogledajte kako danas izgleda Milica Marković: