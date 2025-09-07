"Pomogao mi je na Pinku, ali odmogao s mužem": Zgodna voditeljka Pinkovih zvezda progovorila o Ognjenu Amidžiću

Bojana Lazić došla na snimanje Pinkovih zvezda

Izvor: Instagram printscreen / bojanalazic00

Voditeljka Pink televizije Bojana Lazić, stigla je danas na snimanje Pinkovih zvezda u okviru kojih će će imati zavidnu ulogu. Bojana će zajedno s Ognjenom Amidžićem voditi muzičko takmičenje, pa je otkrila da je on zadužen za njen uspeh na Pink televiziji.

"Ognjen je zadužen ṣ̌to sam ja doṣ̌la na Pink. U karijeri mi je pomogao, ali me je upoznao i sa bivṣ̌im mužem tu mi je odmogao. Ja sam ovako neṣ̌to davno trebala da radim ali sad su se sve kockice poklopile. Želja mi se ostvarila", rekla je Bojana Lazić.

Na komentar novinara da se čini kao da Jk neće uspeti da nadjača Desingericu voditeljka misli drugačije.

"Mislim da će moći da ona njega smiri. Mislim da će tek ovde postati sve joṣ̌ zanimljivije i sa puno humora. Ẓ̌iri je najboljj na svetu", rekla je Bojana.

"Nije mu se sviđalo kako kuvam, tražio na kašiku"

Voditeljka Bojana Lazić godinama je bila u braku sa kolegom Žarkom Lazićem, nekadašnjim voditeljem emisije "Kuća od srca" s kojim ima sina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bojana je ispričala da joj je bivši suprug često zamerao način na koji priprema obroke.

"Spremala sam mužu, ali uglavnom se žalio i često je govorio da ručak nije ručak ako nema kašike, pa me je Milica Todorović naučila i rekla pa ti mu lepo stavi kašiku u salatu i kaži prijatno. Ja sam iz domaćinske porodice, moja mama kuva, sprema, takve smo sve žene, ali mislim da je danas najlakše biti domaćica, poručiš, kupiš... Pre neki dan sam spremala grašak i pola šerpe sam bacila", rekla je Bojana.

Voditeljka je takođe otkrila da sumnja da joj bivši suprug nije bio veran, iako ga nikada nije uhvatila u prevari.