Trudna ćerka Dragana Stojkovića Bosanca: Džidža čeka prvo dijete, s partnerom živi nekoliko mjeseci

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Aleksandra Stojković Džidža, poznatija kao Džidža je trudna.

Trudna ćerka Dragana Stojkovića Bosanca: Džidža čeka prvo dijete, s partnerom živi nekoliko mjeseci Izvor: Kurir TV

Ćerka muzičara Dragana Stojkovića Bosanca, u drugom je stanju, a kako se saznaje ovu vijest je podijelila samo sa najbližima. Aleksandra je nedavno otkrila da očekuje dijete, a sada je otkriveno i kako je Bosanac reagovao na ove lijepe vijesti.

"Džidža je presrećna zbog lijepih vijesti. Vijest je podijelila i sa ocem Bosancem, koji nije krio zadovoljstvo zbog dolaska unuka ili unuke u njegov dom. Sa ocem djeteta je već nekoliko mjeseci u vezi i uveliko žive zajedno", rekao je za Informer dobro obaviješten izvor.

Džidža se povukla sa scene i privremeno stavila karijeru po strani kako bi se posvetila muzičkom obrazovanju.

(Informer, MONDO)

