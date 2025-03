Poznata pjevačica žestoko potkačila Cecu Ražnatović: Ovo se od nje nije očekivalo nakon što su spustile loptu

Nije birala riječi i bila je bez dlake na jeziku, ali je istakla da se nada da joj niko neće zamjeriti.

Pjevačica Marija Šerifović nastavlja sa uspešnim koncertima u Sava centru, gdje je sinoć održala treći od pet rasprodatih nastupa.

Publika je bila na nogama, a u prvom redu su se našli mnogi poznati, među kojima i Aleksandra Stojković Džidža, ćerka Dragana Stojkovića Bosanca.

Džidža, koja je prisustvovala koncertu, nije krila svoje oduševljenje Marijinim radom. Kako je rekla, Šerifović je svestrana umjetnica kojoj zamjera samo to što je u horoskopu škorpija, baš kao i ona.

"Marija je svestrana, ona me kao čovjek podsjeća na mene, jer je škorpija u horoskopu kao ja. Sviđa mi se to što ona radi sve žanrove, vrlo je dokazan pjevač, nema šta tu puno da se komentariše", rekla je Džidža.

Džidža je istakla da su Dragan i Mili najkompetentniji u žiriju zbog svog producentskog iskustva, naglašavajući da joj je Dragan kao muzičar pomogao, ali da je na estradi nailazila na prepreke zbog osveta upućenih njemu preko nje, te se mnogi istakli da je na ovaj način ujedno potkačila i Cecu i mnoge zvijezde koje se nalaze u žiriju.

"Dragan je jedna ravna linija, a ona pjeni i onda na kraju i ona spusti loptu. Ne želim nikoga da omalovažavam, ali on i Mili su najkompetentniji, bilo ko da sjedi iza tog stakla ili u žiriju, uvijek je to neki producent, jer je on taj koji je najvažniji kako će vama vokal i pjesma da izađe iz studija. Njemu tamo jeste mesto, a taj format traje toliko dugo. Kao muzičar on je meni svakako pomogao, a kao estradnoj pjevačici manje više, podmetanje noge, ovako, onako, svete se njemu preko mene...", ispričala je Džidža.

Džidža i sukob sa Cecom

Podsjetimo, sve je počelo kada se član žirija "Zvezda Granda", Dragan Stojković Bosanac, svojevremeno našao u sukobu sa Cecom Ražnatović, a tokom pomenute emisije.

Bosanac je tada Ceci govorio da ne bi imala hitove kakve ima da joj nije mnogih producenata

"Marija je recimo pjevačica, a Ceca je samo popularni pjevač“, dobacio je Bosanac što je Ražnatovićku razbijesnilo.

Pjevačica nije ostala imuna i pitala ga ako je tako dobar producent zašto onda nije napravi hit svojoj ćerki Džidži Stojković.

Džidža je tada na Instagramu dala i svoj komentar povodom Ražnatovićkine opaske i žestoko joj uzvratila.

"Nije mi potreban novac, draga. Ja radim za umjetnost“, objavila je fotografiju na kojoj piše već pomenuto i dodala:

"Još jednom, ovo je moj odgovor na cjelokupnu situaciju. I ujedno odgovor novinarima. Volim te, tata, najviše“.

