Šuškalo se da je otac djeteta Milice Todorović, sad uslikan sa bivšom: Slavlje u domu Karića, Elena puca od ponosa

Autor Ana Živančević
0

Jugoslav Karić nije skidao osmjeh sa lica na rođendanu sina Simeona.

Šuškalo se da je otac djeteta Milice Todorović, sad uslikan sa bivšom: Slavlje u domu Karića, Elena Izvor: Instagram printscreen/thesimkeshow

Sin Jugoslava Karića i Elene Karaman, Simon Karić, proslavio je svoj 20. rođendan u krugu prijatelja i porodice. On je na svom Instagram proflu podelio sa pratiocima kako je izgledalo ovo slavlje.

Pogledajte kako je Simon Karić proslavio rođendan:

Elena je skočila u zagrljaj svom sinu, dok je Jugoslav sa osmjehom posmatrao držeći rođendansku tortu.

Demantovao da je otac djeteta Milice Todorović

Podsjetimo, nedavno se spekulisalo da je Jugoslav Karić otac djeteta koje čeka Milica Todorović. Biznismen se odmah oglasio i demantovao ove tvrdnje.

"Povodom neistinite vijesti da sam ja otac djeteta Milice Todorović, želim da istaknem sledeće:

Milica je moja draga prijateljica, divna djevojka i umjetnica iz izuzetne porodice. Smatram da je krajnje neprimjereno da se plasiraju ovakve lažne informacije koje mogu nanijeti štetu kako njoj, tako i njenim najbližima.

Kada sam čuo vijest da je trudna, iskreno sam joj čestitao i neizmjerno mi je drago što sa svojim partnerom očekuje dijete. Uz sve što je do sada postigla od uspješne karijere, pregršt hitova, sada će sve to imati više smisla jer je ovo i najljepši trenutak njenog života i velika radost za sve njih.

Lažne vijesti poput ove ne zaslužuju prostor u javnosti, a moja je obaveza da jasno i nedvosmisleno odbacim svaku sumnju i zaštitim čast prijateljice i njene porodice.

Jugoslav D. Karić".

Pogledajte fotografije Milice Todorović:

