Jana ponosno pokazala novu liniju: Pjevačica smršala, objavila fotografiju u šortsu i "zapalila" mreže

Jana Todorović objavila je na svom Instagramu novu fotografiju, a pratioci su odmah primijetili da je smršala

S obzirom na to da nema ''dlake na jeziku'', Jana Todorović nikada nije krila da je nezadovoljna svojom težinom, a onda je odlučila da pređe s riječi na djela i liniju dovede u red.

Na nagovor ćerke Jana Todorović promijenila je životne navike, počela zdravije da se hrani, a kada na sve to dodamo fizičku aktivnost i gotovo svakodneve nastupe, rezultati nisu mogli da izostanu.

Pogledajte kako izgleda Jana Todorović:

"Poslije 35 radnih dana! Samo da vas pozdravim, volim vas", poručila je Jana Todorović uz fotografiju na kojoj pozira u kratkom šortsu i klasičnoj bijeloj majici preko koje je obukla plavu košulju. Stajling je začinila crnim markiranim papučama i tamnim naočarima za sunce.

Pričala je o životu na Kosovu

Inače, Jana Todorović godinama unazad hara muzičkom scenom, a malo ko zna čime se bavila prije nego što je kročila na estradu.

Naime, ona je radila kao nastavnica muzičkog u osnovnoj školi. Pjevačica je rođena u selu Babin Most, nadomak Prištine.

"Rodila sam se na Kosovu. Ponosna sam na svoje Kosovo, na svoje selo i na mjesto gdje sam odrasla. Otišla sam 1997. godine. Tamo je život bio mnogo lijep, nisam imala problema. Rano sam počela da se bavim ovim poslom, a lijepo smo se slagali i sa Albancima, ponijela sam divne uspomene. Vrlo često odem dole, 2 puta godišnje."

"Tamo mi žive i stric i tetka, odem, obiđem svoju familiju. Svaki put plačem, emocije su tu, i kad pričam o Kosovu, a ne kad sam dole. Kad uđem u svoje selo to su suze radosnice. Nažalost moji roditelji nisu živi, pa mi bude još tužnije kad sam u mom selu", govorila je ranije o svom životu.

