Osuđen Boki 13: Šoumen mora ponovo u zatvor, evo kolika je kazna

Autor Đorđe Milošević
0

Predmet "Međunarodni savez" odnosi se na organizovanu kriminalnu aktivnost povezanu sa prevarom i pranjem novca.

Osuđen Boki 13: Šoumen mora ponovo u zatvor, evo kolika je kazna Izvor: Pink TV/pritnscreen

Osnovni krivični sud u Skoplju donio je novu presudu u ponovljenom postupku za slučaj "Međunarodni savez", kojom su izrečene smanjene kazne za optužene u odnosu na prvostepenu presudu iz 2022. godine.

U ponovljenom postupku, optuženi Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, proglašen je krivim za prevaru i pranje novca, za šta mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od pet godina.

Prvo izrečeno 14 godina za optužene

Prvostepenom presudom za slučaj "Međunarodni savez", koju je Osnovni krivični sud donio 7. aprila 2022. godine, bilo je izrečeno ukupno 14 godina zatvora za optužene.

Bojan Jovanovski tada je dobio 9 godina za prevaru i pranje novca, ali i njegovi saučesnici.  U aprilu 2024. godine, prvobitna presuda je ukinuta od strane Apelacionog suda u Skoplju, koji je uvažio dio žalbi optuženih i naložio ponavljanje postupka.

Predmet "Međunarodni savez" odnosi se na organizovanu kriminalnu aktivnost povezanu sa prevarom i pranjem novca putem nevladine organizacije "Međunarodni savez", koju je predvodio Bojan Jovanovski.

Optužnica se odnosila na finansijske zloupotrebe, pri čemu su prikupljana sredstva od fizičkih i pravnih lica pod izgovorom izgradnje domova za stare i socijalnih projekata.

Izvor: Telma/ Mondo

