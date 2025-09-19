Boki 13 donio rakiju na grob Marine Tucaković pa se kroz suze prisjetio: "Željela je da umre i ode kod sina"

Posle nekoliko godina pauze, šoumen iz Sjeverne Makedonije Boki 13, govori o svojim pokojnim prijateljima, slavnim tekstopiscima.

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, posle mnogo godina došao je u Beograd, a prvo mjesto koje je posjetio po dolasku u srpsku prijestonicu bio je grob njegove velike prijateljice Marine Tucaković i njenih sinova Miloša i Milana Radulovića. Danas se navršava 4 godine od njene smrti.

Boki je posjetu grobnom mjestu svojih prijatelja podnio jako emotivno, pa je odmah pao na kolena i poljubio njihove slike. Nakon što je upalio svijeće za pokoj njihove duše, sa suzama u očima govorio je za Kurir koliko mu znači i kako se osjeća što je ispunio svoje obećanje da će po ponovnom dolasku u Beograd prvo posjetiti Novo groblje.

"Jedva pričam i sad. Bio sam u zatvoru kad je Marina preminula, i sjedio sam u svojoj ćeliji kada je ušao jedan zatvorski drug i rekao mi da je čuo na vijestima da je umrla Marina Tucaković. To je bio moj najgori dan u zatvoru. Tada sam osjetio šta znače zatvor i nemoć. Velika tuga. Uvijek kada sam dolazio u Beograd, odmah sam išao kod Marine, kao što sam i danas došao ovdje da je poljubim. Ona je voljela baš ovu rakiju i zato sam joj je i ovde donio", rekao nam je na početku Jovanovski.

Marina i ti ste zajedno dolazili ovdje i na grob njenog sina Miloša.

- Tako je.

Da li ste bili u kontaktu dok si ti bio u zatvoru? Kako se borila sa svojom teškom bolešću?

- Da, sve vrijeme. Marina kao da je želela da ode kod Miloša, a onda je Laća otišao kod nje. Najviše je brinula o njemu dok je bila živa.

Prisjetimo se tvorca najvećih estradnih hitova:

Prisjetimo se tvorca najvećih estradnih hitova:

Pričao si i da te je Laća posjetio u zatvoru neposredno pred njegovu iznenadnu smrt u Izraelu. Da li si mogao i da naslutiš da ga više nikad nećeš vidjeti?

- Jeste. Posjetio me je desetak dana prije smrti. Jako mu je nedostajala Marina. Radio je tada, čitali smo tekstove koje je pisao. Moja majka i prijatelji su ga je doveli kod mene u posjetu. Izgledao je kao da želi da ode kod Marine. Mi smo se baš mnogo voljeli. Mi nismo bili saradnici nego kao porodica.

Jel bilo nekih zajedničkih planova, putovanja?

- Što bi rekla Marina: 'Biće što će biti!' Nema planova. Marina i ja smo svake godine zajedno ljetovali, putovali smo zajedno.Marina je nešto što se neće ponoviti u bliskoj budućnosti, nema šanse. Takva žena, čovjek, duša i umjetnica. Ona mi je prva pružila ruku i kada sam dolazio u Beograd. U prvi stan u čiji sam ušao bio je njen stan. Od toga dana mi smo kliknuli i ona je mene prihvatila kao svoje dijete. Oni su bili jedna čudna, atipična, ali i srećna porodica sa svim manama.

Čuješ li se sa Futom?

- Čujemo se, kako da ne... Vidjećemo se. Ići ću da ga obiđem jer je on moj prijatelj, koji mene mnogo voli i ja volim njega. Kao i kumu Marijanu. Imam pravih prijatelja i dalje ovdje. To su Jelena Karleuša i Lepa Lukić.

Posjetićeš i grob Divne Karleuše?

- Hoću. Divna i Marina su meni bile najbliže osobe. Ja sam prosto zbunjen sada, usta su mi osušena. Ne znam šta pričam. Čudno mi je sve bez njih. Obećao sam sebi, još dok sam ležao u krevetu u zatvoru, da ću kao slobodan čovjek prvo doći ovdje. Lakše mi je sad u duši. Prvi put plačem u medijima, nisam ni u zatvoru plakao.

Postoji li neki Marinin tekst koji nije objavljen a da ga ti čuvaš?

- Imam. Tu je desetak pjesama koje nikada nismo snimili. Brega je radio muziku, a Marina stihove davne 2011, kad sam ja odustao. Dao si mi dobru ideju. Jelena Karleuša i ja ovih dana snimamo i rimejk 'Kaligule'. Mi smo bili tandem.

U kakvim si odnosima danas sa Anom Nikolić?

- Odličnim. Ona će mi biti gošća u podkastu. Ja Anči obožavam. Ona je divna osoba, topla duša i veliki intelektualac. Veliki drug. Uvijek joj pružam podršku. Svi mi koji se bavimo ovim poslom na kraju dana jako smo nesrećni.

Kako se ti sad osjećaš kao slobodan čovjek, posle teškog perioda koji je iza tebe? Da li je zdravlje bolje?

- Imam cijelu kesu sa terapijom koju sam poneo sa sobom. Okej sam. Završavamo dokumentarno-igrani film "Reket".

Podsjetimo, najpoznatiji muzički tekstopisac u regionu MarinaTucaković preminula je nakon teške bolesti u 67. godine, 19. septembra 2021.

