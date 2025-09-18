Boki 13 iznio sve kod Amidžija, svi gledaju šta je obuo: "Kopita" od 1.300 €, a samo sako skoro 4.000 €

Cijeli region bruji šta je šoumen Boki 13 obuo u emisiji kod Ognjena Amidžića. Okovan u zlatu, a na nogama popularna obuća nalik na kopita

Bojan Jovanovski, makedonski šoumen poznatiji kao Boki 13, došao je u sprsku prijestonicu nakon 10 godina. Prvo mjesto koje je posjetio kada je stigao u Beograd jeste vječna kuća njegove prijateljice Marine Tucaković i njenih sinova.

Boki 13 napravio je opštu pometnju kada je višegodišnje pauze došao u Srbiju. U večernjim satima bio je gost u emisiji "Amidži šou". Iako je u emisiji bilo više gostiju, makedonski šoumen je definitivno ukrao svu pažnju, kako svojom pričom tako i pojavom.

Stajling od nekoliko hiljada eura

Naravno, kao i uvjek, Boki je ekscentričnim stajlingom pokupio sve simpatije širokog auditorijuma. Bojan se odlučio sa klasičnu crnu odjevnu kombinaciju u kojoj se istakao sako brenda "Balensijaga", čija je cijena skoro 4.000 eura. Uz njega je ponio i pantalone iste boje.

Pored skupocjenog nakita koji vrijede nekoliko stotina hiljada eura, Jovanovski je sve šokirao izborom obuće.

Planetarno popularna kopita

On je na sebi imao cipele u obliku kopita, luksuznog brenda "Maison Margiela" koje su potpuni hit u svjetskom džet setu, i koje rijetko ko može sebi da priušti, ali i iznese na pravi način.

Na zvaničnoj stranici poznatog brenda, jasno se vidi koji je model u pitanju kao i cifra koja je "prava sitnica". Sudeći po zvaničnim podacima, Boki je za ovaj komad obuće iskeširao 1.300 eura.

Emotivna ispovijest

Jovanovski je u Amidžiju otvorio dušu i otkrio do sada nepoznate detalje agonije iz zatvora.

"Uhapšen sam 15. jula 2019. godine, tada sam krenuo sa svojim prijateljima na ljetovanje, svemu tome je prethodila moja želja da imam svoj mediji i svoju televiziju, otvorio sam jednu televiziju, a nakon mog hapšenja sve je otišlo u peršun. Ja sam počeo da radim televiziju tako da sam obuhvatao sve društvene teme, a kao neko ko se bavio nevladinim organizacijama bio sam politički aktivan", priča Boki pa se nadovezuje:

"Tadašnja opozicija bila je moja opcija, ja sam direktan krivac obojene revolucije u Makedoniji, a moram priznati da sam bio budala, mi smo mislili da menjamo tadašnju vlast sa namjerom da će sve to biti bolje, a ti koji su posle došli bili su zapravo "gladni i žedni", oni su iskoristili sve što može da se iskoristi", priča pa nastavlja.

"Mnogo sam vjerovao ljudima i zaigrao sam se tamo gdje nisam smio. Tvrdili su da sam reketirao tog biznismena, ali to negiram kao djelo, iako priznajem krivicu za druge stvari jer sam bio upetljan u sve to. Bio sam svjedok kako je jedan biznismen morao da plati 2.500.000 eura kako se ne bi puštali njegovi razgovori koji nisu imali veze sa politikom."

