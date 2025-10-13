Halidov kovčeg stigao u hram na Baščaršiji: Ćilimi prostrti u dvorištu, počinje dženaza i molitva za pokoj duše

Molitva za pokoj duše Halida Bešlića biće održana održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova.
Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic
Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad - kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Večnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.
Kovčeg sa telom Halida Bešlića stiglo je u džamiju, gde će biti održana molitva za pokoj duše pevača. I sin Dino je stigao kako bi se oprostio od oca.
Efendije i imami počeli službu:
Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije
Na Baščaršiji, gde se održava molitva, već je puna ljudi koji su došli da se oproste od Halida i pomole se za dušu pevača. U dvorištu ćilime kako bi se vernici mogli pomoliti.
Počela dženaza
Pogledajte još snimaka sa Baščaršije:
Sin Halida Bešlića u džamiji
