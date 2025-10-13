Enis Bešlagić isprozivao Sarajlije, pa zapalio mreže: "Sad svi žele da prikažu da su bili dobri sa Halidom"

Glumac Enis Bešlagić je emotivnim rečima pokazao koliko mu je značilo prijateljstvo sa Halidom Bešlićem, pa je komentarom pecnuo mnoge.

Glumac Enis Bešlagić pojavio se danas na komemoraciji i sahrani pevača Halida Bešlića u Sarajevu, a svojim emotivnim rečima i gestom još jednom je pokazao koliko mu je prijateljstvo sa legendom značilo.

Bešlagić je samo dan ranije pokrenuo akciju da se u svim gradovima regiona i dijaspore u isto vreme oda počast Halidu Bešliću. U emotivnom video obraćanju na Instagramu, pozvao je ljude da se u nedelju u 17 časova okupe i pevaju Halidove pesme.

"Znam da sad svi govore o Halidu i žele da pokažu koliko su bili dobri s njim, ali to je prirodno jer su ga svi zaista doživljavali svojim. On je sve ljude gledao isto, onako kako treba gledati čoveka čoveka", rekao je Bešlagić na snimku, a zatim dodao:

"Možda da se okupimo da širimo ljubav u nedelju, 17 sati, svako u svom gradu. Ne samo Sarajevo i Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zagreb, Beograd, Skoplje, Ljubljana, Minhen… čak i Australija. Nedelja u 17 časova. Izađite da slavimo uz Halidove pesme uz koje smo se ženili, udavali, plakali."

"Želim da se ljudi širom sveta zapitaju: 'Ko je to umro?' Da se neko u Americi ili u dalekoj Australiji zapita: 'Ko je bio taj čovek?' Želim da se ta priča čuje dalje. Ovo je promocija ljudskosti, ljubavi i vrednosti koje je Halid živeo", istakao je Bešlagić.

Na samoj komemoraciji, rekao je i da smatra sebe "najboljim Halidovim učenikom", jer, kako kaže, ne može da ide protiv svoje prirode, i uvek se trudi da širi ono što je Halid ostavio ljudima - dobrotu i iskrenost, piše "Srbija danas".

Želeo je, kako je rekao, da s narodom izrazi saučešće porodici i da porodica Halida Bešlića vidi koliko ga je ljudi volelo, onih koji ga nisu ni poznavali.

"Ljudi koji nisu s njim popili ni kafu, to su deca koja su prema Halidu stvarali emociju iz svojih priča, znali su ga i vezali za događaj koji se njima desio, generacije koje će ga pamtiti kao emociju koju dugo nisu osetili, ta emocija je mogla da splasne tek tako znajući kako ispraćamo ljude koji to zaslužuju", poručio je.

Na mreži X, neki su hvalili Enesov napor i govor rečima da "nije Halidova smrt okupila narod nego njegov život", dodavši: "Nije on sarajevski, nije on samo bosanski, njega je Bog poslao na zemlju", prenosi Danas.

A bilo je i onih koji su komentarisali: "Sramotno obraćanje Enisa Bešlagića na komemoraciji Halidu Bešlića. Kazati da se Sarajevo nije setilo Halida dok priča u Narodnom pozorištu je vrhunac balijskog cinizma i vlastitog samoljublja".

Pogledajte trenutak sa komemoracije kada je cela sala zaplakala: