Zorica rekla da neće doći, pa se ipak pojavila na Halidovoj sahrani: Sa knedlom u grlu ispratila kolegu

Autor Marina Cvetković
0

Zorica Brunclik nakon komemoracije Halida Bešlića progovorila o svom prijatelju i kolegi.

Zorica Brunclik na sahrani Halida Bešlića Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Danas je održana komemoracija legendarnom pevaču Halidu Bešliću u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Porodica, prijatelji, saradnici, političari, sportisti i mnogi drugi, okupili su se da Halidu odaju počast i govore o njegovom jedinstvenom liku i delu. Među prisutnima našla se i Zorica Brunclik sa suprugom Kemišom, iako je isprva rekla da neće doći jer ne može da podnese gubitak.

"On je sinonim ljubavi"

Nakon komemoracije, o njemu su kroz suze govorili su istaknuti umetnik Miroljub Aranđelović Kemiš i njegova supruga umetnica Zorica Brunclik.

"Kako odmiče vreme, svi smo sve više svesni i bol je sve veća. Mislim da ne postoje reči, koliko god da se trudiš... Šta god da pomisliš da se o njemu ne zna, to nije moguće. On nije bio, on će ostati zauvek. On je sinonim ljubavi. Njegove pesme oslikavali su nas na svaki mogući način", kroz suze rekla je Zorica.

Još emotivnih kadrova sa sahrane pogledajte u galeriji:

