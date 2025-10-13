logo
Halidova supruga nije se pojavila na komemoraciji

Autor Marina Cvetković
0

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste da njegova supruga Sejda nije viđena kako dolazi na komemoraciju. Stolica koja je bila namenjena za nju trenutno je prazna.

Halidova supruga nije se pojavila na komemoraciji Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Komemorativni skup počeo je u 11 časova u Narodnom pozorištu Sarajevo. Nakon komemoracije, dženaza će biti održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji, sa početkom u 13.30 časova, dok će namaz biti nakon podneva. Sahrana će uslediti na sarajevskom groblju Bare, a tevhid će biti proučen u istoj džamiji u 16 časova, posle ikindije-namaza.

Sala Narodnog pozorišta u Sarajevu je mala za sve koji bi hteli da se oproste od Halida Bešlića. Stiglu su kolege, profesori, doktori, političari, a tu je i njegov sin Dino sa porodicom.

