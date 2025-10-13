Ono što je mnogima zapalo za oko jeste da njegova supruga Sejda nije viđena kako dolazi na komemoraciju. Stolica koja je bila namenjena za nju trenutno je prazna.
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Komemorativni skup počeo je u 11 časova u Narodnom pozorištu Sarajevo. Nakon komemoracije, dženaza će biti održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji, sa početkom u 13.30 časova, dok će namaz biti nakon podneva. Sahrana će uslediti na sarajevskom groblju Bare, a tevhid će biti proučen u istoj džamiji u 16 časova, posle ikindije-namaza.
Vidi opis
Halidova supruga nije se pojavila na komemoraciji
Skloni opis
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 1 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 2 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 3 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 4 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 5 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 6 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 7 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 8 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 9 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 10 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 11 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 12 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 13 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 14 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 15 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 16 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 17 / 18
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 18 / 18
Sala Narodnog pozorišta u Sarajevu je mala za sve koji bi hteli da se oproste od Halida Bešlića. Stiglu su kolege, profesori, doktori, političari, a tu je i njegov sin Dino sa porodicom.
Vidi opis
Halidova supruga nije se pojavila na komemoraciji
Skloni opis
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 1 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 2 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 3 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 4 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 5 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 6 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 7 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 8 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 9 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 10 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 11 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 12 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 13 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 14 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Br. slika: 15 15 / 15
Ono što je mnogima zapalo za oko jeste da
njegova supruga Sejda nije viđena kako dolazi na komemoraciju. Stolica koja je bila namenjena za nju trenutno je prazna.
Vidi opis
Halidova supruga nije se pojavila na komemoraciji
Skloni opis
Izvor: Printscreen TikTok Br. slika: 5 1 / 5
Izvor: Printscreen TikTok Br. slika: 5 2 / 5
Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 5 3 / 5
Izvor: Kurir / Marina Lopičić Br. slika: 5 4 / 5
Izvor: Kurir / Dragana Udovičić Br. slika: 5 5 / 5
Pogledajte još slika iz Sarajeva:
Vidi opis
Halidova supruga nije se pojavila na komemoraciji
Skloni opis
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20
Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20