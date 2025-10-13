Haris Džinović otkrio nepoznate detalje o Bešliću: "Možda ovo malo nije za ovu situaciju"

Haris Džinović, je i ako nije mesto i vreme morao da se priseti jedne anegdote kada su on i Bešlić snimali spot.

Izvor: Pink

Na komemoraciji Halida Bešlića, govorio je i njegov prijatelj i kolega Haris Džinović. On je vidno utučen izašao na binu, a onda se prisetio jedne anegdote s pokojnim kolegom.

"Poštovana porodico, primite saučešće. O Halidu ne treba puno govoriti, on je bio veoma humorističan. Družiti se s njim je bila velika privilegija. Govoriti o Halidu Bešliću je vrlo jednostavno. Dobar čovek do bola, velika zvezda, zemaljski popularan, a običan, nije sebičan, to je vrlo teško postići u jednoj osobi, a sve te vrline je imao naš dragi Halid Bešlić."

Poslušajte Harisov govor:

Pogledajte 00:35 Haris Džinović govori na komemoraciji Halida Bešlića u Sarajevu

Džinović je, iako nije ni mesto ni vreme, morao je da se priseti jedne anegdote kada su on i Bešlić snimali spot.

"Ja ću vam ispričati jednu anegdotu, ona malo nije za ovu situaciju, ali ja ću je ispričati. Davnih dana smo snimali jedna spot na Jahorini, i on je silazi niz jedne spiralne stepenice kada je snimao spot."

Izvor: Kurir

"Kaže on: 'Silazim ja odozgo samo otvarm usta kao riba, ja kažem Harisu: 'Dođi ovamo da ti kažem nešto. Idiote, što mi ranije nisi rekao da ovo završimo tako brzo.' On je to sve prepričavao do pred samu smrt."

"I tako dargi moj Haldane, bilo bi mnogo toga da se kaže o tebi. Svi pre mene su govorili to i ovi iza mene. Neka ti Bog da najveći deo dženeta, najtoplniji, jer si ga ti apsolutno zaslužio ovozemaljskim životom", rekao je Džinović.