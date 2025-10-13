Haris Džinović otkrio nepoznate detalje o Bešliću: "Možda ovo malo nije za ovu situaciju"

Haris Džinović, je i ako nije mesto i vreme morao da se priseti jedne anegdote kada su on i Bešlić snimali spot.
Izvor: Pink
Na komemoraciji Halida Bešlića, govorio je i njegov prijatelj i kolega Haris Džinović. On je vidno utučen izašao na binu, a onda se prisetio jedne anegdote s pokojnim kolegom.
"Poštovana porodico, primite saučešće. O Halidu ne treba puno govoriti, on je bio veoma humorističan. Družiti se s njim je bila velika privilegija. Govoriti o Halidu Bešliću je vrlo jednostavno. Dobar čovek do bola, velika zvezda, zemaljski popularan, a običan, nije sebičan, to je vrlo teško postići u jednoj osobi, a sve te vrline je imao naš dragi Halid Bešlić."
Poslušajte Harisov govor:
Pogledajte
00:35Haris Džinović govori na komemoraciji Halida Bešlića u Sarajevu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir
Džinović je, iako nije ni mesto ni vreme, morao je da se priseti jedne anegdote kada su on i Bešlić snimali spot.
"Ja ću vam ispričati jednu anegdotu, ona malo nije za ovu situaciju, ali ja ću je ispričati. Davnih dana smo snimali jedna spot na Jahorini, i on je silazi niz jedne spiralne stepenice kada je snimao spot."
Izvor: Kurir
"Kaže on: 'Silazim ja odozgo samo otvarm usta kao riba, ja kažem Harisu: 'Dođi ovamo da ti kažem nešto. Idiote, što mi ranije nisi rekao da ovo završimo tako brzo.' On je to sve prepričavao do pred samu smrt."
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 151 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 152 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 153 / 15
AD
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 154 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 155 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 156 / 15
AD
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 157 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 158 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 159 / 15
AD
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 1510 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 1511 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 1512 / 15
AD
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 1513 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 1514 / 15
Izvor: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i HercegovineBr. slika: 1515 / 15
AD
"I tako dargi moj Haldane, bilo bi mnogo toga da se kaže o tebi. Svi pre mene su govorili to i ovi iza mene. Neka ti Bog da najveći deo dženeta, najtoplniji, jer si ga ti apsolutno zaslužio ovozemaljskim životom", rekao je Džinović.