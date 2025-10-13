Oglasio se klub za koji je navijao Halid Bešlić, odaće mu veliku počast.

Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic

Legendarni pjevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra, a na dan njegove sahrane, FK Sarajevo je objavio je da će tribina stadiona Koševo biti nazvana po njemu. Halid je bio veliki navijač ovog kluba i to će biti način na koji će mu biti odata velika počast.

Bešlić je bio veliki ljubitelj sporta, često je pjevao na slavljima povodom uspjeha i družio se poznatim sportistima iz regiona. Ipak, njegovo srce je pripadalo samo jednom klubu. Iz Sarajeva su uz emotivne riječi saopštili da će se sa Halidove tribine čuti navijački huk...

"Našem Halidu, prijatelju i vjernom navijaču. U ime svih navijača Fudbalskog kluba Sarajevo, zaposlenih i igrača i Upravnog odbora izražavamo ti duboku zahvalnost za sve što si dao našoj domovini, ovom gradu i našem klubu, ne samo kroz pjesmu, već kroz svoj život, karakter i ljubav koju si godinama dijelio sa svima nama. Zato, od danas, Zapadna tribina nosi tvoje ime, da se zna i pamti, da svaka pjesma i svaki povik s nje bude i tvoj glas. Hvala ti, Halide, što si bio naš. Ova tribina, ovaj klub i ovaj grad će te vječno pamtiti. Nek’ ti je rahmet duši. "Sarajevo, srećo moja…" Tvoj klub, FK Sarajevo", stoji u saopštenju kluba.

Njegovo srce je pripadalo Sarajevu

"Nisam nikada trenirao, ali sam mnogo volio sport. Volio sam, a i dan danas volim fudbal, košarku, rukomet. Uvijek sam igrao rekreativno", rekao je Halid Belšić u jednom ranijem intervjuu za "Mozzart Sport" i nabrojao je koga je najviše volio od sportista bivše Jugoslavije.

"Volio sam Safeta Sušića, Dragoslava Šekularca, Dragana Džajića i mnoge druge fudbalere. Od košarkaša sam bio oduševljen igrom Mirze Delibašića, Zorana Moke Slavnića, Dragana Kićanovića, a od rukometaša omiljeni igrač mi je bio Veselin Vujović".

U njegovom srcu posebno mjesto imala su dva kluba: "To su FK Sarajevo i KK Bosna".