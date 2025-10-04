"Smarala je Branka Babića, jedva je se otarasio": Zorica udarila na Kačavendu, iznijela šok tvrdnje

Zorica Marković iznijela tvrdnje o Mileni Kačavedni i Branku Babiću, nije je štedjela.

Pjevačica Zorica Marković otkako je ušla u Elitu 9 započela je "rat" sa Milenom Kačavendom. Prozivke i uvrede pljušte sa obije strane.

Zorica je za crnim stolom iznijela niz tvrdnji na račun njene rijaliti cimerke, ona tvrdi da je Milena "smarala Branka Babića" i da se jedva otarasio od nje.

"Meni je smiješno šta ona priča jer sam ja prošla mnogo gore uvrede. Ja sve što sam rekla sam sve i čula, pa samo mi se pet žena javilo da ih je zavrnula za pare. Branka Babića je smarala, jedva je čovjek uspio da je se otarasi zato što je ona željela pošto poto da bude u tom društvu. Svi znaju ko je njen pokojni vjerenik, koji je navukao da dahće kao kobila napaljena", rekla je Zorica.

"Zbog čega te njen čopor ne ostavlja na miru?", upitao je Darko.

"Svi ovi koji su večeras pametovali i pričali nešto... Smiješno mi je da samo njih troje skoči na mene jer sam ja navikla da cijela kuća skače na mene. Šta da radim ja što se tako zovem i prezivam? Mileni fali ona stvar, ona je građena kao kontrabas i ima majmunsku facu. Prijeti svima, ona će meni navodno u sred moje kafane da slomi glavu, to je nemoć. Mislila sam da je ona pametnija i inteligentnija, kao dotjera se ovde i izbaci sise sa majmunskim ustima, ali ništa pametno da kaže", rekla je Zorica.

Svakog dana iznosi informacije o Mileni

Zorica je rekla da će svakog petka iznositi nove informacije o Mileni Kačavendi, te je nedavno otkrila da je bila u šemi sa automehaničarem kod kog je išla, ali se Milena sve vrijeme smijala tokom pjevačicinog izlaganja.

"Milena je počela prva da vrijeđa i to sam više puta prećutala, ali ja sam ćutala i na gore stvari," izjavila je Zorica.

"Miki je prvo objasnio da je vidio popucale kapilare od alkohola na Mileni, zato što je liječena alkoholičarka. Dečko se uplašio kada joj je vidio lice bez šminke, ali neću ja pričati o njenom izgledu. Rat je tražila i dobiće ga, ali ja ću samo reći da ova gospođa voli automatske menjače i automehaničare", rekla je Zorica, a Darko Tanasijević je insistirao da pojasni.

Zorica: "Milena svašta krije"

Markovićka se nije zaustavljala, pa je na insistiranje voditelja nastavila da raskrinkava.

"Pa eto tako, znam provereno da se viđala sa jednim. Može ona da se smije do sutra, ali polako. Tek sam počela i tek se zagrevam. Milena Kačavenda svašta krije, a ja sam tu da otkrivam. To što ona prijeti da je neko m**o, to neka okači mački o rep", tvrdi Zorica u Eliti.