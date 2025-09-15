logo
"Znam da ne možeš da me podneseš": Prva velika svađa Zorice i Lepog Miće zbog dodjele bužeta

Autor Ana Živančević
"Znam da ne možeš da me podneseš": Prva velika svađa Zorice i Lepog Miće zbog dodjele bužeta Izvor: TV Pink

Lepi Mića izabran je za vođu ove nedelje od strane ukućana, a već tokom podjele budžeta došlo je do prvog ozbiljnijeg sukoba sa njegovom rijaliti suparnicom i koleginicom Zoricom Marković.

Svađa zbog budžeta

Kada je na red došla Zorica, Mića, koji već 13 godina učestvuje u rijaltiju, joj je bez mnogo uvijanja dodijelio mali budžet, što je odmah izazvalo burnu reakciju.

"Zorice, mali budžet. Jedno je naša relacija muzička, nešto sasvim drugo je ono što smo mi ovdje. Ovdje ne mogu ništa da ti vjerujem", pričao je Mića.

"Kao ni ja tebi. Izvređaš ljude, pa onda govoriš ljudima 'kuco, maco'', dodala je Zorica.

"Znam da ne možeš da me podneseš", dodao je Mića.

"Ne mrzim te, možda ti mene da", odbrusio je Mića.

"Ovdje ćemo imati rasprave, veoma jasne, jer se naše mišljenje ne poklapa, to da. Što se tiče Kačavende, ono što si komentarisao da treba da rešavamo, to nećemo. Ana je moja drugarica i dan danas, to što je ona imala sa Kačavendom, to je njena stvar. Otac je Ani na samrti, želim joj da bude jaka. Milena ako bude dobra sa mnom, neka bude, ako ne, ratovaćemo, šta da se radi", rekla je Zorica.

"Ja ću da joj izrazim saučešće kad umre, kao ona meni što je", dodala je Kačavenda.

zorica marković Lepi mića

