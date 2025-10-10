logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Šaban i Halid su bili divni prijatelj": Ilda se prisetila prijateljstva dvojice velikana

"Šaban i Halid su bili divni prijatelj": Ilda se prisetila prijateljstva dvojice velikana

Autor Ana Živančević
0

Ilda Šaulić govorila je o legendama Šabanu i Halidu Bešliću.

"Šaban i Halid su bili divni prijatelj": Ilda se prisetila prijateljstva dvojice velikana Izvor: Kurir TV screenshot

Ćerka pokojnog Šabana Šaulića, Ilda, govorila je o Halidu Bešliću, koji je preminuo u 72. godini nakon borbe sa teškom bolešću. Ona se prvo osvrnula na pesmu koju je posvetila svom ocu.

"Komentari su divni, a pesma je emotivna, bila mi je želja da izađe na njegov rođendan, ali smo malo zakasnili. To je jedan lep i emotivan spot. Porodica je videla pre nego što je spot pušten, bilo je suza, sve što je vezano za njega nas pogađa. Kada je muzika i pesma u pitanju, uvek ću se truditi da bude prisutan", rekla je Ilda, pa otkirla kako ćerka Ema reaguje na priče o dedi Šabanu:

"Ljudi mog oca spominju često, pa ona hvata neke detalje kakav je bio prema muzici i ljudima koji su ga voleli i slušali, sve te lepe informacije hvata koje treba da ima o njemu. Dobar je đak, trudi se i uči, ali moramo da guramo. Sve mora da se zasluži kad je škola u pitanju, to joj je jedina obaveza koju ima."

Pogledajte fotografije Šabana Šaulića:

Ilda je za kraj prokomentarisala odlazak velikog Halida Bešlića i napomenula da su on i njen otac bili prijatelji.

"Prestalo je da kuca srce čoveka koji je bio legenda bosanske muzike. On je bio izuzetan čovek, bila sam na njegovom koncertu u Beogradu pre nekoliko godina. Veliki je to gubitak, saosećam se sa njegovom porodicom. Šaban i Halid su bili divni prijatelji" - rekla je Ilda.

Pogledajte fotografije Halida Bešlića:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Halid Bešlić Ilda Šaulić Šaban Šaulić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ