Snimak papagaja koji "napada" haskija postao hit na internetu: Neobično prijateljstvo dve životinje istopilo srca ljudi

Papagaj Goša i haski Dizel osvojili su srca ljudi na internetu.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na društvenim mrežama osvanuo je video koji je za vrlo kratko vreme postao pravi viralni hit! Glavni akteri snimka su haski po imenu Dizel i njegov neobični drug – zeleni papagaj Goša.

U snimku koji je za svega nekoliko sati pregledan više od 700.000 puta, vidi se simpatična i pomalo komična scena: papagaj Goša odlučno korača ka haskiju, dok se Dizel iznenađeno povlači unazad, čak ga i "čika", ne znajući šta da očekuje od malog, pernatog prijatelja.

Ova zanimljiva interakcija svojila je srca gledalaca širom sveta, a komentari ispod snimka prepuni su oduševljeni.

"Životinje koje su najbolji prijatelji su, iskreno, najčistija stvar na internetu", "Brate, nema pojma s kim se kači", "Ovo je tako dirljivo! Tako lepo i jedinstveno prijateljstvo".