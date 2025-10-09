Snimak papagaja koji "napada" haskija postao hit na internetu: Neobično prijateljstvo dve životinje istopilo srca ljudi

Papagaj Goša i haski Dizel osvojili su srca ljudi na internetu.
Na društvenim mrežama osvanuo je video koji je za vrlo kratko vreme postao pravi viralni hit! Glavni akteri snimka su haski po imenu Dizel i njegov neobični drug – zeleni papagaj Goša.
U snimku koji je za svega nekoliko sati pregledan više od 700.000 puta, vidi se simpatična i pomalo komična scena: papagaj Goša odlučno korača ka haskiju, dok se Dizel iznenađeno povlači unazad, čak ga i "čika", ne znajući šta da očekuje od malog, pernatog prijatelja.
Ova zanimljiva interakcija svojila je srca gledalaca širom sveta, a komentari ispod snimka prepuni su oduševljeni.
"Životinje koje su najbolji prijatelji su, iskreno, najčistija stvar na internetu", "Brate, nema pojma s kim se kači", "Ovo je tako dirljivo! Tako lepo i jedinstveno prijateljstvo".