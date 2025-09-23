logo
Prvi snimak Prije nakon porođaja: Ljudi u nevjerici kako izgleda, vratila kilažu 20 dana nakon rođenja ćerke (Video)

Autor Jelena Sitarica
0

Aleksandra Prijović postala je mama po drugi put prije manje od mjesec dana, a sada je na Instagramu osvanuo emotivni snimak

Prvi snimak Prije nakon porođaja Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

Popularna pjevačica Aleksandra Prijović nije se pojavljivala u javnosti od kada je, pre tačno 20 dana, postala mama po drugi put, donevši na svijet djevojčicu kojoj su dali ime Arija.

Prija se od porođaja ne odvaja od bebe, a aktivnost na mrežama je značajno smanjila. Ipak, sada je napravila izuzetak s obzirom da je juče, 22. septembra proslavila jubilarni 30. rođendan.

Na njenom Instagramu osvanuli su emotivni kadrovi sa proslave, a mnogima je posebno privukao pažnju trenutak kada baki peva "Od izvora dva putića". 

Pogledajte

00:32
Aleksandra Prijović prvi put nakon porođaja
Izvor: instagram/aleksandraprijovic
Izvor: instagram/aleksandraprijovic

- Jedna od bakinih omiljenih pjesama i prvu koju me je naučila, napisala je Prija.

Inače, pratiocima nije promaklo i da Aleksandra izgleda fantastično nakon porođaja, te su mnogi komentarisali i da je uspjela da vrati staru kilažu i to nakon samo 20 dana. 

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

Podsjetite se i kako je Aleksandra Prijović izgledala tokom trudnoće:

Aleksandra Prijović snimak instagram

