Pojavio se snimak početka masakra u Jerusalimu.
Ukupno je ubijeno šest osoba u masakru na raskrsnici Ramot u Jerusalimu u Izraelu, a na društvenim mrežama pojavio se snimak kada je počela pucnjava. Na pomenutom snimku vidi se trenutak upada naoružanih muškaraca u autobus.
Napadači su porijeklom Palestinci sa Zapadne obale. Oni su ubijeni u okršaju sa izraelskom policijom.
"Bila sam u autobusu. Autobus je bio prepun. U trenutku kada je vozač otvorio vrata, došli su teroristi.
Bilo je strašno. Bila sam na zadnjim vratima, bježala sam preko ljudi i pobjegla, spasila sam se", ispričala je žena koja je bila u autobusu u koji su upali napadači.
Dashcam footage shows the moments of the deadly shooting attack at Ramot Junction in Jerusalem.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)September 8, 2025
Five people were killed and at least 11 others were wounded, including six seriously. Both terrorists, West Bank Palestinians, were shot dead.pic.twitter.com/w2OVu3cFOP
Nakon napada, izraelska vojska (IDF) opkolila je nekoliko sela blizu Ramota kako bi se pojačala odbrana duž granice Zapadne obale. Počeli su pretresi kuća i ispitivanja stanovnika u tom području.
Prema pisanju izraelskih medija, ovaj napad je podržala palestinska islamistička organizacija Hamas. Premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu je došao na mjesto napada sa svim šefovima bezbjednosnih snaga.