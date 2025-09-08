Pojavio se snimak početka masakra u Jerusalimu.

Izvor: X/manniefabian/printscreen

Ukupno je ubijeno šest osoba u masakru na raskrsnici Ramot u Jerusalimu u Izraelu, a na društvenim mrežama pojavio se snimak kada je počela pucnjava. Na pomenutom snimku vidi se trenutak upada naoružanih muškaraca u autobus.

Napadači su porijeklom Palestinci sa Zapadne obale. Oni su ubijeni u okršaju sa izraelskom policijom.

"Bila sam u autobusu. Autobus je bio prepun. U trenutku kada je vozač otvorio vrata, došli su teroristi.

Bilo je strašno. Bila sam na zadnjim vratima, bježala sam preko ljudi i pobjegla, spasila sam se", ispričala je žena koja je bila u autobusu u koji su upali napadači.

Dashcam footage shows the moments of the deadly shooting attack at Ramot Junction in Jerusalem.



Five people were killed and at least 11 others were wounded, including six seriously. Both terrorists, West Bank Palestinians, were shot dead.pic.twitter.com/w2OVu3cFOP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)September 8, 2025

Nakon napada, izraelska vojska (IDF) opkolila je nekoliko sela blizu Ramota kako bi se pojačala odbrana duž granice Zapadne obale. Počeli su pretresi kuća i ispitivanja stanovnika u tom području.

Prema pisanju izraelskih medija, ovaj napad je podržala palestinska islamistička organizacija Hamas. Premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu je došao na mjesto napada sa svim šefovima bezbjednosnih snaga.