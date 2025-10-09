Karleuša pala ispred Zorice u studiju: Program prekinut, Jelena nije mogla da se kontroliše (Video)

Jelena nije htjela da ostane sama sa koleginicom, pa je molila Zoricu da bude sa njom.

Svjesni su svi da su muzička takmičenja Zvezde Granda i Pinkove Zvezde odavno sa takmičara prebacila fokus na žiri, ali čini se da je Pink otišao i korak dalje.

Jelena i Desingerica prave šou u gotovo svakoj emisiji, pa je tako bilo i ovoga puta, a snimci su završili na društvenim mrežama, samo što su ovoga puta glavni akteri bili Karleuša i Zorica.

Naime, kako se može vidjeti na videu koji je osvanuo na jednoj Instagram stranici koja se bavi poznatima, program u Pinkovim Zvezdama je prekinut, žiri ide na pauzu, ali Jelena nije htjela da dozvoli Zorici Brunclik da je ostavi samu sa Viki, pa je pala ispred nje, uhvatila je za cipelu i molila da ostane.

"Ne ostavljaj me sa Viki", drala se Jelena dok je Zorica gledala šokirano u nju, a mnogi su u komentarima krenuli da brane Miljkovićevu zbog tretmana koji prema njoj imaju ostali članovi žirija u pomenutom takmičenju.

Svađa Jelene i Despića

Na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je nedavno do žestokog sukoba između pjevačice Jelene Karleuše i repera Dragomira Despića Desingerice, što je odmah izazvalo veliku pažnju na društvenim mrežama.

Snimanje je tek počelo, ali je među članovima žirija izbila prava drama. Despićevim ponašanjem Karleuša je bila toliko iznervirana da je odlučila da prekine snimanje.