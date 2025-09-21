logo
"Nisam pjevač?! Pa nisam, ja sam ti tata, ja te stvorio": Desingerica se posvađao sa takmičarem, haos u studiju

Autor Ana Živančević
0

Desingerica burno je odgovorio jednom kandidatu tokom snimanja "Pinkovih zvezda".

"Nisam pjevač?! Pa nisam, ja sam ti tata, ja te stvorio Izvor: Yourube printscreen/Pinkove zvezde

Već u prvoj emisiji nove sezone "Pinkovih Zvezda" situacija se potpuno zakomplikovala. Veče je obilježio neočekivan trenutak kada je jedan od takmičara burno reagovao na ocjene žirija.

Pogledajte fotografije Desingerice i takmičara:

Kristijan Stanišić izveo je numeru "Koktel ljubavi", ali, uprkos trudu, nije uspio da osvoji nijedan glas. Njegova reakcija nakon toga izazvala je burne komentare i među publikom i na društvenim mrežama.

Članovi žirija su komentarisali njegov nastup.

"Hajde budi iz blokova, daj mu glas", rekao je Bosanac.

"Hajde, šta si se stisnuo", rekla je Bojana.

Takmičar nije želeo da mu Dragomir Despić Desingerica bude mentor.

"Dragomire, nemoj, imam Bosanca, ne želim da mi budeš mentor, neka ispadnem iz takmičenja", rekao je Kristijan Stanišić.

"Dragomire, ti ne znaš da pjevaš, hajde da pjevamo ti i ja Tozovca akapela", rekao je Kristijan.

"Idete jedno uz drugo, volim te, isti ste", rekao je Desingerica.

"Imaš energiju, a za mene nisi pjevač iskreno", rekao je Kristijan.

"Nisam pjevač?! Pa nisam, ja sam ti tata, ja te stvorio", rekao je Desingerica.

"Svima smeta"

Podsjetimo, kontroverzni reper već je na ratnoj nozi sa svim kolegama iz žirija - Jelenom Karleušom, Zoricom Brunclik, Viki Miljković i Draganom Stojkovićem Bosancem, i to iz više razloga.

"Desingerica ne ferma nikoga i bukvalno niko ne može da ga smiri. Na audiciji je to bilo i simpatično, svima je na početku bio zanimljiv, i nisu se bunili što je stalno svima upadao u riječ i komentarisao kandidate i kad ga niko ništa nije pitao. Jelena mu je odmah stavila do znanja da mora da nauči da se ponaša, i da poštuje ostale koji su na sceni mnogo duže od njega, a neki i prije njegovog rođenja. Ipak, on je nastavio po starom, i to je počelo da izluđuje sve jer od njegove galame niko ne može da dođe do riječi i da kaže svoj komentar kandidatima. Čim neko nešto kaže takmičarima, a da se njemu to ne dopada, on počinje da viče i da se svađa, pravi scene i skače. Žiriju je to opasno počelo da smeta, pa su hitno od produkcije tražili da obave razgovor s njim i da ga smire jer ih takvim ponašanjem ometa i oni tako ne žele da rade", ispričao je Kurirov sagovornik sa snimanja. 

