"Ja sam za tebe zvijezda par ekselans!": Žestoka svađa Karleuše i Viki, orio se studio Pinka

Autor Ana Živančević
0

"Ja sam za tebe zvijezda par ekselans!": Žestoka svađa Karleuše i Viki, orio se Pinkov studio

Izvor: Youtube printscreen/Kurir

Jelena Karleuša i Viki Miljković žestoko su zaratile već tokom prve emisije “Pinkove zvezde”, a sudeći prema najavi, pravi šou i sukob mišljenja između njih dvije nas tek očekuje.

Zvezde Granda Viki Miljković
Izvor: Prva screenshot

 Svađa zbog kandidata

Kako se može čuti, svađa između JK i Viki je nastala oko jednog kandidata.
"Mi biramo ovdje zvijezdu, a ne prodavačicu kvadrat", rekla je JK.
"Izvini, molim te… A što ne bi mogla da bude zvijezda i da prodaje nekretnine? A što ne bi mogla?",  upitala se Viki.
"A što ti Viki nisi zvijezda?", nadovezala se Karleuša.
"Ja sam za tebe zvijezda par ekselans! Kad bi ti imala ovoliki broj hitova koliki imam ja… ", nije se dala Miljkovićeva.
"Ja imam malo više od tebe", uzvratila je Jelena.

"Ma važi, ali gdje? U kupatilu?", zanimalo je Violetu.
"U Srbiji. U Bugarskoj ti sigurno imaš više", uslijedio je Karlin odgovor.
"Dušo moja, da ti ih ti imaš koliko ja, ti bi bila presrećna", nije se zaustavila Viki.

Sukob Karleuše i Desingerice

Podsjetimo, prema snimcima koji su osvanuli na mrežama, atmosfera u Pinkovom studiju u Šimanovcima bila je izuzetno napeta. Desingerica nije prestajao da pravi probleme, a kulminacija je nastala kada je Karleuša zatražila obustavu snimanja zbog njegovog nedoličnog ponašanja.

"Ovo možeš da radiš sa svojom ženom, ali neću to trpjeti ovdje!", poručila je Jelena Despiću, naglasivši da će ubuduće svaki put kada Desingerica bude nepristojan zaustaviti snimanje.

Izvor: Kurir/ MONDO

Jelena Karleuša Viki Miljković svađa pinkove zvezde

