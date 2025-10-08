logo
"Šta se desilo sa mozgom?!": Ana Nikolić uzela mikrofon Andreni Čekić i pokušala da zapeva, isplivao snimak (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Ana je iznenada uzela mikrofon koleginici koja je pevala svoju pesmu.

Ana Nikolić uzela mikrofon Andreni Čekić Izvor: Instagram/Printscreen/srbija_showbizz

Pevačic Andreana Čekić imala je sinoć nastup u jednom klubu u Beogradu, a na istom se pojavila i njena koleginica, pop pevačica Ana Nikolić, a njihovo zajedničko druženje izazvalo je veliku pažnju.

Andreana je odabrala za ovu priliku crnu haljinu, dok je Ana na sebi imala kratku, šljokičavu haljinu sa dubokim dekolteom i ogromne naočare koje nije skidala tokom večeri.

Pogledajte kako je Ana izgledala nakon skandala sa Raletom:

Tokom večeri atmosfera je bila vesela, a u jednom trenutku, nakon svirke, mikrofon je ponova uzela Andreana Čekić i zapevala. Nedugo zatim, pridružila joj se i Ana Nikolić koja je svojom uspela da nasmeje sve prisutne.

Ana je iznenada uzela mikrofon od Andreane, a on je počeo da pišti, što je izazvalo smeh u lokalu: "Šta se desilo s mozgom", izgovorila je Ana i nasmejala sve prisutne.

Anu napustio bend i saradnici

Kako prenose domaći mediji, Ana Nikolić navodno je ostala bez benda i menadžera, koji su joj otkazali saradnju i poručili da više ne žele da nastupaju sa njom. Sve je otkriveno kada se pevačica nije pojavila na jednom od svojih nastupa.

"Dugujem jedno veliko izvinjenje svima koji rade u tom klubu. Mnogo mi je žao i nadam se da ćete razumeti moje neprofesionalno ponašanje. Više ne mogu da radim jer nemam logističku podršku. Raspad je sistema. Nadam se da ćemo kad napravim stabilnu i normalnu ekipu, da ćemo uraditi koncert. Naravno veliko izvini publici, Obećavam da ću sve nadoknaditi", napisala je na Instagramu.

Bend i menadžer, navodno su nakon toga odlučili da prekinu saradnju sa pevačicom.

"Odmah nakon skandala sa Raletom, kada ga je Ana prijavila policiji, saradnici su doneli odluku da preseku svaku dalju priču sa Anom. Saopštili su joj da prekidaju saradnju i da može da traži novi bend. Ostavili su je bukvalno na cedilu, a ona je sama priznala da je i svojim ponašanjem doprinela tome. Smatrali su je teškom, razmaženom i neprofesionalnom", otkriva izvor.

"Ana je bila stavljena pred svršen čin. Nije imala nikakvu rezervnu opciju i, po svemu sudeći, u tom trenutku nije uspela da pronađe novi bend. Umesto da izađe pred publiku, rešila je da večeri da drugačiji tok - sa prijateljima je otišla na nastup Bobana Rajovića, gde je ujedno i proslavila rođendan. Kasnije je najbližima priznala da se oseća usamljeno i izdano, jer je posle raskida sa Raletom ostala i bez njegove podrške i bez celog tima koji ju je do tada pratio", zaključuje izvor.

