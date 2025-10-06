logo
"Ana je moj brat": Boban Rajović otkrio da li će snimiti duet sa Nikolićevom, spomenuo i Raleta

Autori Marina Cvetković Autori Ana Živančević
0

Boban Rajović došao je na proslavu u Beogradu na vodi i razgovarao sa medijima.

"Ana je moj brat": Boban Rajović otkrio da li će snimiti duet sa Nikolićevom, spomenuo i Raleta Izvor: MONDO

Pjevač Boban Rajović došao je na proslavu rođendana sina Viki Miljković i Dragana Tašković Tašketa. On je tom prilikom otkrio koliko je zahvalan Tašketu.

Pogledajte fotografije Viki sa porodicom:

"Možda je Taške i glavni krivac što sam ja uopšte snimao svoj prvi album kada je Viki dolazila u Dansku. Imali su koncert, ja sam se latio mikrofona, otpjevao sedam, osam pjesama i napravio dobru atmosferu. Posle sam se posavjetovao da treba da snimam album i došao sam u Beograd", rekao je Boban Rajović.

Boban je potom otkrio da li bi snimio duet sa Anom Nikolić. Podsjetimo, Ana je proslavila svoj rođendan na nastupu Rajovića, a jednom momentu je i zapjevala.

"Ana Nikolić je moj brat, a i Rale je moj brat. Samo fali da nam Rale napravi pjesmu. Vidim da se to dosta komentariše. Vrlo rado, i ja da platim kompletno pjesmu, ne bih imao problem sa tim, jer mislim da bi to bio sjajan duet", istakao je on.

