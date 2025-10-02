Ani Nikolić svi iz benda dali otkaz: Posle skandala s Raletom ostala i bez menadžera?

Pjevačica Ana Nikolić ostala je bez celog pratećeg sastava i menadžera, koji su joj otkazali saradnju i poručili da više ne žele da nastupaju sa njom.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Pjevačica Ana Nikolić je nedavno otkazala nastup u Posušju, iako su karte bile rasprodate i publika je željno iščekivala njen izlazak na scenu.

U prvi mah mnogi su pomislili da je razlog to što je pjevačica te večeri viđena u jednom prijestoničkom restoranu, ali istina je, kako tvrde izvori, drugačija.

Bend i menadžer, koje je ranije okupio Anin bivši partner Goran Ratković Rale, odlučili su da prekinu saradnju nakon, kako kažu, "niza neprijatnih situacija i incidenata" koje su doživjeli sa pjevačicom.

"Odmah nakon skandala sa Raletom, kada ga je Ana prijavila policiji, saradnici su donijeli odluku da presijeku svaku dalju priču sa Anom. Saopštili su joj da prekidaju saradnju i da može da traži novi bend. Ostavili su je bukvalno na cjedilu, a ona je sama priznala da je i svojim ponašanjem doprinijela tome. Smatrali su je teškom, razmaženom i neprofesionalnom", rekao je izvor Informera.

Nikolićeva je prema rečima izvora znala da ima zakazan nastup u Posušju, ali se našla pred zidom jer bez muzičara nije mogla da održi koncert.

"Ana je bila stavljena pred svršen čin. Nije imala nikakvu rezervnu opciju i, po svemu sudeći, u tom trenutku nije uspjela da pronađe novi bend. Umjesto da izađe pred publiku, riješila je da večeri da drugačiji tok - sa prijateljima je otišla na nastup Bobana Rajovića, gdje je ujedno i proslavila rođendan. Kasnije je najbližima priznala da se osjeća usamljeno i izdano, jer je posle raskida sa Raletom ostala i bez njegove podrške i bez cijelog tima koji ju je do tada pratio".

(Informer,MONDO)