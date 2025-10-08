"Porodica mu to nije rekla, verovao je da će pobediti": Žika Jakšić o poslednjim danima Halida Bešlića

Žika Jakšić je progovorio o prijateljstvu sa legendarnim pevačem i njegovim poslednjim danima.

Izvor: MONDO

Žika Jakšić je 30 godina bio prijatelj sa Halidom, kako kaže nisu se viđali često, a sa njim se čuo pre samo 10 dana.

Halidova porodica nije mu otkrila težinu bolesti od koje je bolovao, a kako je Žika naveo, verovao je u svoj oporavak.

"On je bio prvenstveno dobar čovek, to je ono što mene veže. Prijateljstvo je dugo 30 godina. 1995. godine sam svirao na tim turnejama po Nemačkoj, bio sam član njegovog orkestra. Od tog trenutka bili smo veliki prijatelji. Posle 2000. godine kad je snimao u studiju družili smo se. Nismo se viđali često, ali kad god smo se videli, ta iskrenost i to prijateljstvo je ostalo do današenjeg dana. Ja sam njegovu suprugu upoznao u Nemačkoj, on je tamo živeo. Nju pamtim isto kao divnu ženu, celu porodicu i sina Dina. Uvek su mi bliski srcu bili i smatram da su moji. Jutros kada su mi javili da je Halid preminuo bio sam tužan, ja sam se čuo sa njim pre 10 dana. On čak nije bio ni svestan situacije u kojoj se nalazi. Mi smo znali da stanje nije dobro, molili smo se Bogu da se oporavi. On je bio raspoložen i kad smo razgovarali bio je lepo raspoložen, ne odajući primer čoveka koji je u teškom stanju. Tako smo završili taj razgovor", priča Jakšić za Blic.

"On će imati puno toga po čemu će ga pamtiti večno. Imao je plemenitu dušu, ko ga je poznavao sećaće ga se po dobrom. Za mene će on uvek biti tu, ni sada se nećemo viđati neko vreme, kao što ni do sada nismo. U mojim mislima će on uvek biti živ. Nisam se čuo sa njegovom suprugom i ona je u bolnici, pretpostavljam da je danas haos. Čuću se sa Dinom. Ako budem mogao, ići ću na sahranu."

"Verovao je da će pobediti bolest, nisam siguran koliko je bio upoznat sa težinom bolesti. Nisu mu rekli koliko je sve uzelo maha, on je bio pozitivan. On je bio na onkologiji, ustanovili su mu rak jetre, to je zahvatilo ostale organe, to mu porodica nije rekla," iskren je Žika.

Otkrio da je Halid nedeljom pratio njegovu emisiju i da ga je često tada zvao.

"On je u poslednje vreme u jednoj kafani kod svojih prijatelja imao ceremoniju da gleda emisiju Nikad nije kasno. Par puta me je zvao da mi kaže: 'Pa gde se ovog seti Žiko'. Sećam se toga da je znao da me se seti tokom emisije. Bio je duša od čoveka."