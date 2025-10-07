Poznat datum dženaze i sahrane Halida Bešlića

Halid Bešlić umro je danas u 72. godini. Poznati detalji poslednjeg ispraćaja legendarnog pjevača u Sarajevu.

Izvor: Youtube

Dženaza legendi narodne muzike Halidu Bešliću klanjaće se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u ponedjeljak 13. oktobra nakon ikindije namaza, a isti dan će biti sahrana na groblju Bare.

Isti dan će u 11 sati biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, prenosi avaz.ba.

Podsjećamo, on je preminuo danas 7. oktobra, nakon kratke i teške bolesti. Od avgusta se nalazio u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a uprkos velikim naporima ljekara nije izdržao.

Poslednji koncert je održao u Banjaluci, a već tada je osjećao zdravstvene probleme. Koncert je morao održati sjedeći, a prije njega je primao infuziju.