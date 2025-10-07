logo
Lepa Brena se bolnim riječima oprostila od Halida: Ovo će joj zauvijek ostati u sjećanju na kolegu

Autor Marina Cvetković
0

Čitava estrada slomljena je zbog smrti legendarnog bosanskohercegovačkog pjevača Halida Bešlića, koji je posle teške bolesti preminuo danas, u 72. godini, u Sarajevu.

Lepa Brena se bolnim riječima oprostila od Halida Izvor: Stefan Stojanović/MONDO/Youtube/Halid Beslic

Brojne Bešlićeve kolege oprostile su se od njega emotivnim porukama na svojim nalozima na društvenim mrežama, a sada je to učinila i Lepa Brena.

Ona je objavila nekoliko zajedničkih fotografija iz prošlosti, iz vremena dok je nastupala sa Halidom, i napisala:

"Sa velikom tugom opraštamo se od Halida Bešlića. Umetnika čije su pjesme bile dio naših života. Njegov glas i njegova ljudskost ostaće zauvijek u sjećanju. U ime moje porodice izdražavam saučešnje njegovoj porodici i najbližima", stajalo je u objavi Lepe Brene.

Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa

Poslednja Halidova fotografija 

Halidova smrt duboko je dirnula čitavo estradno nebo, kao i brojne poznate i uticajne ličnostisa kojima se družio. Nedugo pred smrt, razgovarao je sa fubalerom Emirom Spahićem, sa kojim je bio u dobrim odnosima.

On je u jednom momentu napravio snimak ekrana tokom video-poziva sa Halidom, te je tako njegova poslednja fotografija ostala zabilježena i sačuvana u njegovom mobilnom telefonu.

Halid Bešlić bolnica slika fudbaler Emir Spahić
Izvor: Instagram prinstcreen

