Potresno oglašavanje Halidovog sina jedinca: Objavio porodičnu fotografiju, riječi kidaju dušu, dao mu obećanje

Autor Đorđe Milošević
0

Dino se potresnim riječima oprostio od oca.

Potresno oglašavanje Halidovog sina jedinca: Objavio porodičnu fotografiju, riječi kidaju dušu, dao Izvor: Instagram/printscreen

Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je juče, 7. oktobra, nakon duže i teške bolesti. Vijest o njegovoj smrti potresla je mnoge, a najveći bol podnosi njegova porodica.

Iza Halida su ostali supruga Sejda i sin Dino, koji je na društvenoj mreži Instagram objavio porodičnu fotografiju i emotivno se oprostio od oca.

"Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu", napisao je Dino i dodao:

Izvor: Instagram/Printscreen/beslicdinopravi

"Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo iznevjeriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino."

