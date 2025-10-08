Potresno oglašavanje Halidovog sina jedinca: Objavio porodičnu fotografiju, riječi kidaju dušu, dao mu obećanje

Dino se potresnim riječima oprostio od oca.

Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je juče, 7. oktobra, nakon duže i teške bolesti. Vijest o njegovoj smrti potresla je mnoge, a najveći bol podnosi njegova porodica.

Iza Halida su ostali supruga Sejda i sin Dino, koji je na društvenoj mreži Instagram objavio porodičnu fotografiju i emotivno se oprostio od oca.

HALID BESLIĆ - Miljacka

"Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu", napisao je Dino i dodao:

"Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo iznevjeriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino."